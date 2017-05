\Harga Minyak Turun Usai Kenaikan Beruntun Selama 5 Hari\

NEW YORK - Harga minyak dunia turun pada Rabu (Kamis pagi WIB) setelah 5 hari mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan investor mencari-cari alasan untuk mengunci keuntungan mereka setelah kenaikan yang kuat baru-baru ini.

Optimisme mengenai kesepakatan pengurangan produksi minyak mentah telah membantu harga minyak berbalik naik atau "rebound" sekitar lima persen selama lima sesi terakhir.

Para pedagang menjadi berhati-hati setelah reli tajam baru-baru ini, karena Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak non-OPEC akan bertemu di Wina, Austria, pada Kamis waktu setempat.

Namun, secara luas diperkirakan bahwa kesepakatan akan diperpanjang, dengan satu-satunya pertanyaan nyata adalah berapa lama dan apakah pemotongan akan lebih besar.

Sementara itu, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 4,4 juta barel pada pekan lalu, memperpanjang penurunan beruntun ke minggu ketujuh berturut-turut.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun USD0,11 menjadi menetap di USD51,36 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, turun USD0,19 menjadi ditutup pada USD53,96 per barel di London ICE Futures Exchange.