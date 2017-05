\Dolar Menguat Ditopang Sejumlah Data Ekonomi AS\

NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB). Penguatan terjadi karena investor mempertimbangkan sejumlah laporan ekonomi.



Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan, dalam pekan yang berakhir 20 Mei, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 234.000, meningkat 1.000 dari tingkat revisi sebelumnya. Rata-rata pergerakan 4-minggu mencapai 235.250, menurun 5.750 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya.



Sementara itu, Departemen Perdagangan AS merilis defisit perdagangan internasional mencapai USD67,6 miliar pada April, naik USD2,5 miliar dari USD65,1 miliar pada Maret. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,03% menjadi 97,265 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1204 dari USD1,1201 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,2938 dari USD1,2949 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7455 dari USD0,7486.



Dolar AS dibeli 111,82 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,76 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS merosot menjadi 0,9732 franc Swiss dari 0,9746 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,3490 dolar Kanada dari 1,3426 dolar Kanada.

(kmj)