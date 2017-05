\Wall Street Makin Kokoh, Nasdaq dan S&P 500 Kembali Cetak Rekor\

NEW YORK - Saham-saham di Wall Street terus meningkat pada Kamis (Jumat pagi WIB), dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru. Kokohnya Wall Street karena risalah dari pertemuan Federal Reserve pada Mei berlanjut mendukung sentimen para investor.



Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 70,53 poin atau 0,34% menjadi ditutup pada 21.082,95 poin.



Sementara itu, indeks S&P 500 bertambah 10,68 poin atau 0,44% menjadi berakhir di 2.415,07 poin, dan indeks komposit Nasdaq ditutup naik 42,23 poin atau 0,69% menjadi 6.205,26 poin.



Sebagian besar pejabat Federal Reserve menilai, segera menaikkan suku bunga jika ekonomi terus membaik adalah langkah tepat. "Sebagian besar peserta menilai, jika informasi ekonomi yang masuk sesuai dengan harapan mereka, akan tepat bagi Komite (Pasar Terbuka Federal) untuk segera mengambil langkah lagi dalam menghapus beberapa kebijakan akomodatif," kata pertemuan tersebut.



Para pembuat kebijakan The Fed dijadwalkan akan bertemu kembali bulan depan dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Juni. Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Juni mencapai sebesar 87,7%.



Bank sentral AS mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah awal bulan ini karena menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi AS. Selama pertemuan Mei, pejabat-pejabat Fed juga membahas rencana untuk mengurangi USD4,5 triliun neraca bank sentral.

