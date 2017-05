\Mantap! Rating Investment Grade Indonesia Perkuat IHSG\

JAKARTA – Daya tarik investasi di pasar modal suatu negara, salah satunya dilihat dari rating atau peringkat utang negara yang bersangkutan. Semakin baik rating suatu negara (country rating), menunjukkan semakin baik kondisi keuangan negara tersebut. Hal ini menjadikan iklim investasi negara tersebut juga baik dan menarik bagi investor. Peringkat utang menunjukkan fundamental perekonomian yang kuat dan kemampuan membayar utang yang baik atas surat utang yang diterbitkan suatu negara.

Indonesia sebelumnya berada dalam peringkat di bawah layak investasi. Sementara banyak investor dari negara maju mempersyaratkan investasi hanya pada negara dengan peringkat layak investasi (investment grade). Setelah ditunggu cukup lama, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menyematkan rating layak investasi alias investment grade kepada Indonesia pada akhir minggu ketiga Mei 2017.

Kenaikan peringkat Indonesia ini langsung berdampak positif terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditutup pada level tertinggi sepanjang sejarah di 5.791,88 poin pada akhir minggu ketiga Mei 2017. Kenaikan peringkat surat utang Indonesia oleh S&P menjadi BBB- dari BB+ dengan outlook stabil juga membuat kapitalisasi pasar BEI Rp 6.308,38 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah pasar modal.

Peringkat kredit adalah penilaian dari risiko kredit dari seorang individu, perusahaan, ataupun suatu negara. Peringkat kredit dibuat berdasarkan riwayat finansial dan aset yang dimiliki sekarang serta kewajiban (pembayaran utang). Suatu peringkat kredit memberikan gambaran kepada kreditur atau investor, bagaimana tingkat kelancaran dari debitur atau penerbit surat utang dalam melaksanakan pengembalian atau pembayaran utangnya. Peringkat kredit yang rendah mengindikasikan suatu risiko yang tinggi atas kemungkinan gagal bayar surat utang yang diterbitkan atau pinjaman yang diterima.

Peringkat negara adalah peringkat kredit yang diberikan terhadap suatu daerah pemerintahan misalnya negara, provinsi, yang menunjukkan tingkat risiko dari suatu investasi pada suatu negara. Peringkat ini digunakan oleh investor untuk melakukan investasi di luar negaranya. Peringkat ini dibuat oleh lembaga pemeringkat kredit. Selain S&P, lembaga pemeringkat kredit yang juga terkenal di dunia adalah Fitch Ratings dan Moody’s. Peringkat ini ditunjukkan dengan huruf seperti misalnya AAA, B, dan CC.

Peringkat layak investasi suatu negara yang minimum dari ketiga lembaga peringkat internasional itu sebagai berikut, Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P), dan BBB- (Fitch Ratings). Peringkat teratas menunjukkan peringkat kredit yang paling prima (prime) dimana peminjam memiliki kelayakan kredit yang baik, layak dan stabil serta kemampuan yang sangat kuat dalam membayar kembali utang-utangnya. Sedangkan peringkat terbawah menunjukkan peringkat kredit gagal bayar (in default).

Berdasarkan salah satu lembaga rating internasional, S&P’s, sebagian besar peringkat layak investasi (investment grade) dimiliki oleh negara-negara di Amerika Utara, Eropa, Asia Timur, dan Australia. Selain penilaian peringkat utang, lembaga pemeringkat utang juga memberikan outlook sebagai gambaran potensi kenaikan atau penurunan peringkat utang.

Di Indonesia terdapat enam lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Enam lembaga tersebut adalah Fitch Ratings, Moody’s Investor Service, Standard and Poor’s, PT Fitch Ratings Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan PT ICRA Indonesia (Investment Information and Credit Rating Agency of India).

Dalam menentukan peringkat, lembaga pemeringkat telah mempunyai kriteria dan metode penilaian tertentu disesuaikan dengan subyek yang akan diperingkat. Beberapa faktor kunci dan pertimbangannya sebagai berikut. Standard & Poor’s mencakup risiko politik, struktur ekonomi dan pendapatan, prospek pertumbuhan ekonomi, fleksibilitas fiskal, beban utang pemerintah, contingent liabilities, kebijakan moneter, dan likuiditas eksternal.

Sementara Moody’s mencakup kekuatan ekonomi (GDP per kapita), kekuatan institusional, kekuatan finansial pemerintah, kerentanan terhadap event yang menuai risiko dan beban utang. Adapun indikasi Fitch Rating adalah stabilitas makro dan kerangka kebijakan, fitur ekonomi, risiko politik, sektor perbankan, kebijakan fiskal, dan pengelolaan utang serta kebijakan inflasi, moneter, dan nilai tukar.

(kmj)