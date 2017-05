\Produsen Minyak OPEC Sepakat Perpanjang Pemangkasan Produksi\

WINA - Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara-negara non-OPEC memutuskan untuk memperpanjang pemangkasan produksi minyak bersama sembilan bulan. Pemangkasan dilakukan untuk menyeimbangkan pasar minyak global setelah pertemuan tingkat menteri di Wina.



OPEC dan beberapa produsen minyak Non-OPEC bersama-sama memangkas produksi 1,8 juta barel per hari dari awal 2017 sampai 1 Juli 2017. Negara tersebut menyeimbangkan pasar minyak dari kelebihan produksi. Dengan perpanjangan, pemotongan produksi minyak akan diperpanjang sampai Maret 2018.



Tidak mengherankan bahwa OPEC dan sekutunya membuat keputusan karena rencana perpanjangan pengurangan produksi telah direkomendasikan oleh beberapa produsen minyak utama sebelum pertemuan tersebut.



Arab Saudi, produsen terbesar di antara negara-negara anggota OPEC, secara terbuka mendukung rencana perpanjangan, meskipun beberapa negara anggota lainnya menyarankan pemotongan produksi minyak yang lebih dalam.



"Ada beberapa saran, banyak negara anggota telah mengindikasikan fleksibilitas (dalam memperdalam pemotongan produksi minyak)," kata Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Khalid A. Al-Falih.



OPEC saat ini menyumbang sekitar sepertiga dari produksi minyak dunia. Kartel telah berusaha menyeimbangkan pasar minyak dengan mengurangi produksi minyaknya di tengah surplus dalam dua tahun terakhir.



Analis pasar minyak dari Center on Global Energy Policy di Columbia University Jamie Webster mengatakan bahwa minyak serpih (shale oil) di AS memainkan peran penting di pasar minyak. Waktu masih diperlukan untuk memantau produksi minyak serpih di masa depan, yang bisa berpengaruh pada upaya yang dilakukan oleh produsen OPEC dan Non-OPEC untuk menyeimbangkan pasar, kata analis tersebut.

