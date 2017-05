\Aduh! Harga Bawang Putih Meroket\

MEDAN – Harga komoditas bawang putih terus meroket di sentra pasar tradisional di Kota Medan. Harganya kini mencapai Rp50.000 per kilogram (kg).



Meskipun pemerintah telah mengeluarkan imbauan harga maksimal dijual Rp38.000 per kg, namun para spekulan tampaknya tidak peduli dengan aturan itu. Ingen Tarigan (40), pedagang bawang di Pasar Petisah Medan mengatakan, harga bawang putih terus mengalami kenaikan dalam satu pekan terakhir. Bahkan, kenaikannya terjadi setiap hari secara perlahan hingga mencapai Rp50.000.



“Harga terus naik setiap hari,” kata Ingen, kepada KORAN SINDO. Ingen melanjutkan, berbeda dengan bawang putih, harga bawang merah justru stabil. Bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah, misalnya, harganya sekira Rp22.000 per kg, sementara bawang merah asal Solok, Sumatera Barat Rp18.000 per kg. Namun, di luar dugaan, harga cabai justru anjlok. Cabai merah super yang kerap jadi pemicu inflasi justru merosot hingga Rp18.000 per kg. Sementara cabai rawit Rp8.000 per kg. “Cabai sangat murah sekarang, enggak seperti biasanya cabai selalu naik harga di bulan puasa,” katanya.



Menurut Ingen, harga cabai ini anjlok dikarenakan stok yang melimpah. Beberapa daerah penghasil cabai di Sumut panen secara bersamaan membuat persediaan banyak dan harganya pun anjlok. Selain harga cabai yang stabil cenderung turun, harga beras pun demikian.

Khairuddin Siregar (45), pedagang beras di Pasar Petisah mengatakan, harga beras saat ini normal. Untuk beras Kuku Balam Super harganya hanya Rp12.000 per kg dan beras IR 64 harganya Rp10.000 per kg. Selanjutnya, harga tepung curah sebesar Rp8.000 per kg, tepung Segi Tiga Biru Rp12.000 per kg, dan Rose Brand seharga Rp7.000 per kg.



Harga telur juga normal, di mana untuk telur jumbo Rp1.300 per butir, sedang Rp1.200 per butir, dan kecil Rp1.000 per butir. Harga minyak goreng juga tampak normal, di mana minyak hijau harganya Rp6.000 per kg, minyak curah 12.000 per kg, dan minyak goreng kemasan rata-rata Rp15.000 per liter. Harga gula juga tampak normal, yakni sekira Rp13.000 per kg dan harga jagung Rp6.000 per kg. Sementara itu, harga daging sapi juga terpantau normal Rp110.000 per kg dan daging ayam Rp28.000 per kg. Harga-harga ini sama dengan di beberapa pasar tradisional lainnya yang terpantau di Pasar Sei Sikambing, Pasar Simpang Limun, dan Pasar Sukaramai.



Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan Abdul Hakim Pasaribu mengatakan, pihaknya akan terus memantau pergerakan harga komoditas ini hingga Lebaran. KPPU yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pangan akan memberikan tindakan kepada spekulan yang mencoba mempermainkan harga. “Saat ini yang jadi perhatian kami adanya pergerakan harga bawang putih yang cukup signifikan. Kami sudah melakukan penyelidikan apakah ada permainan di sini,” katanya.



Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Arief Budi Santoso mengatakan, pihaknya mengantisipasi terjadinya inflasi akibat permintaan yang tinggi. Menurutnya, saat ini harga komoditas pangan masih tergolong normal, namun bisa saja tiba-tiba melonjak karena tingginya permintaan. Kebiasaan masyarakat konsumtif saat bulan puasa menyebabkan permintaan melonjak dan harga pun ikut melambung.

“Kalau kami lihat inflasi sampai April masih terjaga. Sejak Januari inflasi Sumut sebesar 0,45%, kemudian Februari inflasi 0,59% dan Maret inflasi 0,19%. Nah, April, Sumut justru deflasi sebesar 0,43%. Sampai 25 Mei ini, relatif masih stabil, yang kami khawatirkan hanya penyumbang komoditas inflasi daerah,” kata Arief.



Untuk itu, kata Arief, yang harus diwaspadai yaitu kenaikan permintaan masyarakat. BI pun akan membuat data harian perkembangan inflasi selama bulan puasa hingga Idul Fitri. “Tidak menutup kemungkinan inflasi nanti bisa disebabkan oleh harga komoditas yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti listrik, BBM, dan elpiji 3 kg,” katanya.

Pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, kenaikan harga bawang putih ini memang mengejutkan pelaku pasar. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan akan menurunkan bawang putih dengan cara impor. Harga batas atasnya dipatok sebesar Rp38.000, namun patokan itu seperti angin berlalu saja.



“Kami berharap, pemerintah agar segera melakukan upaya-upaya konkret untuk meredam gejolak harga bawang putih di wilayah Medan maupun Sumatera Utara pada umumnya. Baik pedagang maupun konsumen, mengeluhkan mahalnya harga bawang putih saat ini,” kata pria yang juga Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut ini.

Sementara itu, penurunan harga cabai ini dinilai akan memukul para petani. Meskipun penurunan harga ini dinilai positif oleh konsumen, tetapi kondisi ini merugikan petani. Cabai masih dibanjiri oleh pasokan berlimpah yang membuat harganya mengalami penurunan. Sementara itu, letusan Gunung Sinabung baru-baru ini belum begitu memengaruhi harga pangan di Kota Medan.



“Untuk komoditas cabai memang mengalami penurunan. Kami masih terus mengkaji dampak dari letusan Sinabung tersebut sampai saat ini. Meskipun sepertinya ada korelasi antara letusan dan melemahnya harga cabai. Meski demikian, kami akan melakukan perhitungan lebih komprehensif terkait dengan pelemahan harga cabai belakangan ini,” tandasnya.

