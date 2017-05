\Gerakan Stabilisasi Harga Pangan Tak Efektif!\

YOGYAKARTA – Gerakan stabilisasi harga yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Yogyakarta melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat ternyata belum ampuh menekan harga sejumlah komoditas.



Harga bawang putih yang sebelumnya menjadi sasaran utama gerakan tersebut di pasaran masih bertahan tinggi. Sri Purwanti (37) warga Kecamatan Sewon yang baru saja berbelanja di Pasar Bantul menuturkan, harga bawang putih di Pasar Bantul masih Rp60.000 per kilogram (kg). Harga bawang putih melejit tinggi dibanding dua pekan lalu. Dua pekan lalu bawang putih hanya ditebus Rp40.000 per kg.



“Saya hanya beli sedikit,” ujarnya kemarin. Pedagang Pasar Bantul lainnya, Atik Lestari, menyebutkan bahwa sudah tiga hari terakhir harga telur yang awalnya Rp18.000 naik menjadi Rp21.000 per kg. Lalu minyak curah dari Rp10.000 menjadi Rp11.000. Begitu juga dengan beras. Meski baru saja masa panen, bahan pangan utama tersebut ikut naik tergantung kualitasnya menjadi Rp9.000 sampai Rp9.500.



“Beras naik karena panen petani kurang jadi,” katanya. Tak hanya bahan pangan, beber dia, harga garam juga naik dari Rp2.500 menjadi Rp4.500. Kondisi itu telah terjadi sepekan terakhir. Suratmi, pedagang daging ayam, juga mengakui adanya kenaikan. Untuk harga ayam yang biasanya Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kg. Kenaikan itu terjadi karena stok di pasaran yang kurang. “Mungkin ini akan naik terus,” ungkapnya.

Di Pasar Stand, Maguwoharjo, Sleman, harga bawang putih sedikit lebih rendah dibanding Bantul. Ika Ningsih pedagang di pasar ini menuturkan, harga bawang putih hanya Rp55.000. Sepekan lalu harga bawang putih memang sempat mencapai Rp62.500 per kg.



“Telur sekarang Rp20.500 per kilonya,” katanya. Di pasar ini harga bawang merah naik menjadi Rp32.000. Sedangkan harga cabai merah Rp48.000. Untuk daging ayam Rp31.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kg. Harga yang melambung adalah wortel karena saat ini per kilogramnya mencapai Rp11.000 dari sebelumnya hanya Rp6.000. Cabai merah keriting dan telur menjadi produk yang mengalami kenaikan tertinggi di Sleman menjelang Ramadan kali ini. Dari pemantauan yang dilakukan, harga telur antara minggu pertama dan keempat Mei naik lebih dari 10%.



Sementara produk lain kenaikannya masih di bawah 10%. “Cabai merah keriting naiknya 21% yakni mencapai Rp25.000 per kilo. Telur naik 12,05% dari Rp18.300 menjadi Rp20.500. Kemudian kol naik 10% dari Rp5.000 menjadi Rp6.000,” papar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Tri Endah Yityani.

Dia memperkirakan kenaikan dimungkinkan masih akan terus berlangsung hingga menjelang Idul Fitri pada akhir Juni 2017. Perubahan harga akan terjadi secara merata seperti pada 2016. Untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat, pihaknya melakukan pemantauan secara rutin. Di awal puasa akan dilakukan pengecekan kembali harga barang di pasar.



Endah pun berharap masyarakat dan pedagang bisa memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Warga diharapkan belanja wajar guna mencegah terjadinya panic buying (pembelian panik). Sementara untuk pedagang tidak melakukan penimbunan stok yang bisa menyebabkan terjadinya fluktuasi harga tak terkontrol. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Sleman, Ambarwati, menyebutkan bahwa kenaikan harga barang masih wajar. Hasil pemantauan stok barang di tingkat distributor saat ini cukup terjaga. Bahkan sejak dua pekan menjelang puasa, produsen sudah menaikkan stok barang di distributor.



“Tidak perlu panik. Belanja dengan wajar sesuai kebutuhan karena stok cukup, kenaikan masih batas wajar,” katanya menenangkan. Ditanya rencanan operasi pasar, Ambarwati menjawab jika hal tersebut bisa dilakukan ketika kenaikan harga sudah mencapai 10%. Keputusannya tersebut juga berdasarkan hasil pertemuan TPID atau melibatkan seluruh pihak terkait. Dari Kota Magelang, Jawa Tengah, diinformasikan bahwa menjelang Ramadan, harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di sejumlah pasar di Kota Magelang relatif normal. Sejauh ini yang mengalami kenaikan signifikan hanya bawang putih yakni semestinya Rp38.000, di pasaran dijual Rp55.000 per kg.



“Yang bisa kami lakukan hanya memonitor kenaikan harga bawang putih. Untuk harga lainnya relatif normal,” klaim Joko Budiyono, Kepala Disperindag Kota Magelang, Kamis 25 Mei 2017. Kenaikan harga bawang putih dipicu banyaknya permintaan dari konsumen yang rata-rata punya hajatan. Sedangkan pasokan tetap sehingga terjadi kenaikan. Kenaikannya sendiri telah berlangsung sejak dua pekan lalu. “Ini lagi banyak gawe atau hajatan. Kalau harga yang lain tetap normal saja,” ujarnya. Di wilayah ini harga telur per kg Rp22.000, beras Rp10.000, bawang merah Rp30.000, dan gula pasir di bawah Rp12.000 per kg. “Kalau untuk beras yang enak masih Rp10.000. Pantauan kami hanya bawang putih yang semestinya harga Rp38.000-40.000 per kg, tapi di pasaran bisa tembus Rp52.000- Rp55.000,” kata Joko.



Terkait harga kebutuhan bahan pokok, Disperindag terus memantau dan mengawasi kondisi sejumlah pasar. Adapun pasar yang dipantau antara lain Pasar Rejowinangun, Gotong Royong maun Pasar Kebon Polo. Terpisah, pedagang di Klaten mengeluhkan harga ayam potong yang mulai merangkak naik. Sedangkan komoditas bawang putih justru mengalami penurunan meski sempat naik beberapa pekan terakhir. Berdasar pantauan di Pasar Induk Klaten, harga ayam potong naik dari Rp 28.000 menjadi Rp 30.000-32.000 per kg.



Penjual ayam potong, Hesti (35), mengatakan bahwa kenaikan ayam potong sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. “Memang ada kenaikan sekira Rp2.000-4.000 per kg. Dulu Rp28.000 lalu ini sudah naik menjadi Rp 30.000,” ujarnya. Lain halnya dengan bawang putih yang dijual turun dari Rp60.000 menjadi Rp55.000. Sedangkan bawang merah dari Rp32.000 menjadi Rp25.000-28.000 per kg. Penurunan juga dialami komoditas cabai merah keriting dan cabai merah teropong. Cabai merah keriting dari Rp26.000 menjadi Rp25.000 dan cabai merah teropong turun signifikan dari Rp40.000 menjadi Rp25.000.



Penjual sayur di Pasar Induk Klaten, Sarbini, membenarkan bahwa permintaan pasar yang turun membuat harga cabai ikut turun. Terlebih lagi kualitas cabai belum kembali normal pasca-musim hujan berakhir. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Perekonomian dan Keuangan, Pemkab Klaten, Abdul Mursyid memastikan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri aman. Dia beralasan hasil pantauan TPID didapati penurunan harga untuk sejumlah komoditas dan permintaan pasar relatif sepi. Harga beras misalnya, masih stabil di kisaran Rp8.500-9.000 per kg untuk jenis IR 64.



“Kalau nanti sejumlah sembako mengalami lonjakan yang signifikan akan kami antisipasi. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar,” kata Mursyid.

(kmj)