\Aduh! Masyarakat Masih Awam soal Harga Eceran Tertinggi\

JAKARTA - Sehari sebelum bulan Ramadan 2017, harga bahan pokok di sejumlah pasar melonjak tinggi. Terutama bahan pokok bawang putih yang masih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram (kg) dan daging beku melonjak Rp100.000 per kg, jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Rp80.000 per kg.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan pun langsung melakukan inspeksi dadakan (sidak) yang menjadi operasi pasar. Operasi pasar ini dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai HET yang ditetapkan pemerintah.

Pasalnya, sampai saat ini, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui HET yang ditetapakan pemerintah untuk empat komoditas bahan pokok, yakni gula pasir maksimal Rp12.500 per kg, minyak goreng curah maksimal Rp11.000 per kg, daging beku maksimal Rp80.000 per kg dan bawang putih maksimal Rp38.000 per kg.

Operasi pasar ini dilakukan Kemendag bersama dengan PT Sungai Budi yang dikenal dengan produk Rose Brand yang juga telah bekerja sama dengan Pemerintah dan menjual sesuai harga HET.

"Operasi ini akan dilakukan sampai pagi hari," ungkap Kepala Pemasaran Rose Brand Maikel saat berbincang dengan Okezone di Pasar Kebayoran Lama, Jumat (26/5/2017).

Namun, hingga pukul 21.20 WIB ini Dirjen dari Kemendag yang dijadwalkan ikut melakukan operasi pasar belum juga sampai di lokasi yakni Pasar Kebayoran Lama.

Sementara itu seorang pembeli yang sempat berbincang di Okezone mengatakan tidak mengetahui mengenai harga yang ditetapkan Pemerintah tersebut, karena selama ini belum pernah mendengar hal itu.

"Saya tidak tahu. Belum pernah beli dan enggak tahu (harga dari Pemerintah)," katanya kepada Okezone.

Saat ini, bahan pangan yang dijual saat operasi pasar ini, gula pasir Rp12.500 per kg, bawang putih Rp30.000 per kg, minyak goreng curah Rp11.000 per kg.

Sementara itu, Manager PT Sungai Budi, Basuki mengatakan sudah beberapa kali melakukan operasi pasar dan selalu ramai. Namun untuk kali ini hanya beberapa komoditas saja dulu yang di jual.

"Untuk malam ini sampai pagi nanti, tiga itu aja dulu," tukasnya kepada Okezone.