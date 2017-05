\Tak Mau Bikin Panik, Harga Bawang Putih di Pasar Ini Dijual Rp30 Ribu/Kg\

JAKARTA - Sehari sebelum puasa, harga beberapa komoditas pangan sebagian pasar di Jakarta masih terpantau tinggi. Terutama komoditas bawang putih yang harganya terpantau Rp70.000 per kilogram (kg) di pasar Kebayoran Lama.

Harga ini jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag untuk bawang putih yakni Rp38.000 per kg yang sekarang sudah turun menjadi maksimal Rp32.000 per kg.

Menganggapi hal ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun langsung menugaskan stafnya untuk memerikasa harga dipasar tersebut dan harga yang ditemukan hanya Rp50.000 per kg. Harga tersebut juga terpantau masih lebih tinggi dari harga HET sehingga Kemendag pun langsung melakukan operasi pasar malam ini ke pasar Kebayoran Lama.

Pantauan Okezone, Mendag menerjunkan dua Dirjennya langsung utuk melakukan operasi yaitu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kemendag Oke Nurwan dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Tjahja Wididjayati serta Staf Khsus Kemendag, Eva.

Dirjen Daglu mengatakan, memang bemar operasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran harga bawang putih di pasar Kebayoran Lama ini yang dikabarkan mencapai Rp70.000 per kg tersebut.

"Jadi saya dapat informasi di sini harganya tinggi, supaya masyarakat tidak panik dan di sini kami jual bawang putih Rp30.000 per kg," ungkapnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Menurutnya, operasi pasar ini dilakukan bersama PT Sungai Budi yang terkenal dengan produk merk Rose Brand. Operasi ini dilakukan untuk konsumen pribadi maupun bagi pedagang. Namun, harga yang dijual kepada pedagang akan lebih rendah dari harga jual operasi ini sehingga pedagang bisa tetap menjual sesuai harga HET.

"Ke pedagang kita jual Rp28.000 hingga Rp29.000 per kg jadi dia bisa jual sesuai harga yang kita tetapkan. Intinya kita mau jaga harga di masyarakat," tukasnya.

Diketahui, operasi pasar saat ini, bahan pangan yang dijual adalah, gula pasir Rp12.500 per kg, bawang putih Rp30.000 per kg, minyak goreng curah Rp11.000 per liter.