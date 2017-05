\Agar Terhindar dari Developer Nakal, Ini yang Harus Dilakukan Bank\

JAKARTA - Kasus penyalahgunaan pembiayaan bank oleh developer nakal masih kerap terjadi. Banyak developer yang meminjam ke bank dengan mengaku untuk pembiayaan rumah namun kenyataannya justru disalahgunakan.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mempunyai saran untuk perbankan agar pinjamannya digunakan dengan benar. Menurutnya, cara pertama adalah dengan menganalisis track record debitor.

"Kalau developer sudah punya banyak proyek dan berhasil tentu kemungkinan menyalahgunakan pinjaman kecil," ujarnya saat dihubungi Okezone belum lama ini.

Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dengan mengevaluasi site plan, dari mulai rencana pembangunan hingga perizinannya. Kemudian lakukan monitoring secara berkala.

"Kedua mengevaluasi site plan (rencana pembangunan), perizinan, dan sebagainya. lalu yang ketiga melakukan monitoring secara berkala. Pihak perbankan berhak untuk melakukan pengawasan terhadap progres jalannya proyek," jelas Bhima.