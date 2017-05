\Nekat Main Harga, Mendag: Pasti Langsung Kita Gerojokin dan Telusuri\

JAKARTA – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak main-main dalam mengendalikan harga sejumlah komoditi. Pasalnya, pada saat Ramadan hingga Lebatan sudah menjadi kebiasaan harga-harga bergejolak.

Saking gemasnya, Mendag pun mengutus dua dirjennya untuk melakukan operasi pasar pada malam hari, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Tjahja Wididjayanti.

Menurut Mendag, ini sebagai bukti bahwa Pemerintah tidak main-main dan berusaha untuk menekan harga tetap stabil selama bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Karena Pemerintah memiliki stok lebih dari cukup yang akan digelontorkan di tempat yang terdapat harga lebih dari HET.

"Jadi jangan pernah ada yang coba-coba bermain-main untuk komoditi apapun, pasti kita akan langsung turun gerojokin dan kita telusuri. Kalau ada yang melakukan kegiatan spekulasi berhadapan dengan penegak hukum," tukasnya.

Seperti diketahui, Kemendag tengah berusaha mengendalikan harga saat Ramadan dan menjelang Lebaran 2017 ini. Salah satunya dengan membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga jenis bahan pokok.

Sejumlah regulasi telah digulirkan, seperti HET gula pasir semua merek maksimal Rp12.500 per kilogram (kg), minyak goreng curah kemasan sederhana maksimal Rp11.000 per kg, dan daging kerbau beku maksimal Rp80.000 per kg. Sementara untuk bawang putih belum ada Permendag-nya namun dari awal sudah ditetapkan maksimal harga di pasaran Rp38.000 per kg.

Sayangnya, sehari menjelang puasa harga bahan pokok tersebut masih saja tinggi, terpantau di pasar Kebayoran Lama harga bawang putih tembus Rp70.000 per kg.