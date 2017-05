\Awas! Jangan Sampai Spekulan Mainkan Harga Saat Ramadan dan Lebaran\

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas gula pasir Rp12.500 per kg, daging beku Rp80.000 per kg dan minyak goreng curah kemasan sederhana Rp12.000 per liter. Harga untuk tiga komoditas ini akan tetap berlaku hingga November 2017 saat evaluasi pertama yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagabgan (Kemendag).

Mengenai hal ini, Pengamat Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Daryanto mengatakan penerapan kebijakan HET yang dikeluarkan Kemendag akan menjadi panduan konsumen dalam membeli kebutuhan pokok. Selain itu, HET juga akan menekan keberadaan mafia atau spekulan pangan yang kerap muncul menjelang momentum hari besar keagamaan terutama ramadan dan lebaran.

"Dengan diterapkannya HET maka konsumen memperoleh referensi berapa harga kebutuhan pokok masyarakat yang harus mereka beli. Jadi tidak ada lagi harga yang dikendalikan oleh para spekulan," ungkapnya kepada Okezone, Sabtu (27/5/2017).

Menurutnya, untuk memperkuat kebijakan HET tersebut, pemerintah harus memastikan ketersediaan komoditas-komoditas bahan pokok yang ditetapkan sebagai HET agar masyarakat benar-benar diyakinkan ketika belanja kebutuhan pokok.

"Jika stok bahan pangannya tercukupi secara otomatis para spekulan tidak akan ada yang bermain karena ketersediaan bahan pokoknya melimpah. Nah untuk itu pemerintah harus memastikan jika stok pangan benar-benar melimpah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Tansjakarta Budi Kaliwono mengatakan, halte Transjakarta akan memasarkan dan menjual bahan pangan pokok kepada pelanggan mulai Jumat (26/5/2017) . Adapun komoditas yang dijual, yakni Beras dijual dengan harga Rp45.000 untuk 5 liter, minyak goreng senilai Rp11.000 per kg, terigu Rp8.500 per kg, dan gula pasir Rp12.500 per kg.

Layanan penjualan bahan pangan pokok di halte Transjakarta akan beroperasi dari pukul 16.00 WIB hingga 19.00 WIB. Perpanjangan waktu dilakukan mempertimbangkan permintaan masyarakat terhadap inovasi layanan tersebut.

“Bisa sampai pukul 20.00 WIB,” ungkap Budi di Jakarta, Jumat malam (26/5/2017).