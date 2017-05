\Tips Agar Perbankan Terhindar dari Developer Nakal\

JAKARTA – Banyak developer nakal yang menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu, perbankan harus mewaspadai beberapa hal.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mempunyai saran untuk perbankan agar pinjamannya digunakan dengan benar. Menurutnya, cara pertama adalah dengan menganalisis track record debitor.

"Kalau developer sudah punya banyak proyek dan berhasil tentu kemungkinan menyalahgunakan pinjaman kecil," ujarnya saat dihubungi Okezone belum lama ini.

