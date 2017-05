\Masyarakat Tahan Diri Sebelum Lebaran, Inflasi Juni Ditaksir Tak Tinggi\

JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai, inflasi bulan Juni 2017 tidak akan terlalu tinggi. Meskipun bulan Juni bertepatan dengan bulan Ramadan dan Lebaran.

Menurutnya, yang harus diwaspadai adalah laju inflasi Juli 2017. Sebab, pada bulan tersebut masih ada imbas dari kenaikan harga pada Lebaran. Ditambah lagi, bertepatan dengan jadwal ajaran baru sekolah.

"Inflasi di Juni tidak akan mengalami kenaikan terlalu besar, tetapi jika pada Juli inflasi akan terjadi kenaikan, karena faktor Lebaran, kebutuhan anak sekolah, dan transportasi," jelasnya ketika dihubungi Okezone, Minggu (28/5/2017).

Dia berpendapat, pemerintah harus menjaga laju harga bahan pokok. Adapun yang perlu di waspadai menjelang Lebaran adalah harga kebutuhan pokok seperti beras, gula dan minyak.

"Hanya saja jika mendekati hari raya Idul Fitri kebutuhan barang pokok akan mengalami kenaikan," pungkasnya.

(kmj)