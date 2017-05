\Yuk, Berburu Saham Sektor Konsumsi dan Perbankan di Bulan Ramadan \

JAKARTA – Menjelang Lebaran, konsumsi masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu membawa cuan bagi emiten yang penjualannya ikut terdongkrak dengan adanya peningkatan konsumsi.

Analis MNC Sekuritas Heldy Arifien mengatakan, secara tendensi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat. Pasalnya, sektor yang dominan menggerakkan IHSG, yaitu sektor perbankan dan konsumer, turut menguat selama bulan Ramadan.

“Kalau kita perhatikan movers IHSG, mostly banking dan cosumer, yang notabene dua sektor tersebut menjadi bargain hunting di bulan Ramadan,” ujarnya ketika dihubungi Okezone.

Meski demikian, dia mengatakan ada penurunan dari segi volume penjualan, lantaran banyak masyarakat yang memilih untuk mengalokasikan uangnya pada kebutuhan konsumtif, dibandingkan dengan perdagangan di pasar modal.

“Secara over all by historical, biasanya volume yang agak sepi kalau kita bicara pasar, tapi IHSG cenderung menguat,” jelas dia.

Khusus untuk Ramadan tahun ini, Heldy optimis adanya perbaikan ke arah yang lebih positif. Terlebih setelah lembaga pemeringkat Standard and Poor’s menaikkan rating Indonesia menjadi Investment grade.

Dia yakin, masuknya Indonesia dalam kategori layak investasi oleh S&P dapat menarik lebih banyak modal dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. “Harusnya menjadi dorongan positif terutama mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” tukasnya.