JAKARTA - Memasuki Bulan Ramadan, sejumlah komoditi bahan pokok di pasar tradisional merangkak naik. Salah satunya di pasar tradisional Tomang Barat, Grogol Petamburan Jakarta barat.

Harga cabai rawit merah yang semula seharga Rp80.000, kini menjadi Rp100.000 per kilogram (kg). Selain itu, Bawang putih juga ikut naik menjadi Rp70.000 per kg, yang sebelumnya seharga Rp35.000 per kg.

Tidak ketingaalan, harga kentang yang semula Rp15.000, kini menjadi Rp20.000 per kg. Sementara itu, harga daging ayam dan daging sapi, masih stabil. Yakni 1 kg harga daging ayam Rp40.000 dan harga daging sapi Rp20.000 per kg

Dengan kenaikan tersebut, harga ini tentu dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli. "Pemerintah seharusnya mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok," ungkap Leli salah satu pedang di pasar tradisional Tomang Barat.

Sementara itu seorang pembeli, Tati, menyatakan harga-harga kebutuhan pokok selalu naik setiap Bulan puasa dan Lebaran.

Baru Mulai Puasa, Harga Bahan Pokok Sudah MelonjakJAKARTA - Memasuki Bulan Ramadan, sejumlah komoditi bahan pokok di pasar tradisional merangkak naik. Salah satunya di pasar tradisional Tomang Barat, Grogol Petamburan Jakarta barat.Harga cabai rawit merah yang semula seharga Rp80.000, kini menjadi Rp100.000 per kilogram (kg). Selain itu, Bawang putih juga ikut naik menjadi Rp70.000 per kg, yang sebelumnya seharga Rp35.000 per kg.Tidak ketingaalan, harga kentang yang semula Rp15.000, kini menjadi Rp20.000 per kg. Sementara itu, harga daging ayam dan daging sapi, masih stabil. Yakni 1 kg harga daging ayam Rp40.000 dan harga daging sapi Rp20.000 per kgDengan kenaikan tersebut, harga ini tentu dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli. "Pemerintah seharusnya mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok," ungkap Leli salah satu pedang di pasar tradisional Tomang Barat.Sementara itu seorang pembeli, Tati, menyatakan harga-harga kebutuhan pokok selalu naik setiap Bulan puasa dan Lebaran.

Baru Mulai Puasa, Harga Bahan Pokok Sudah Melonjak

JAKARTA - Memasuki Bulan Ramadan, sejumlah komoditi bahan pokok di pasar tradisional merangkak naik. Salah satunya di pasar tradisional Tomang Barat, Grogol Petamburan Jakarta barat.

Harga cabai rawit merah yang semula seharga Rp80.000, kini menjadi Rp100.000 per kilogram (kg). Selain itu, Bawang putih juga ikut naik menjadi Rp70.000 per kg, yang sebelumnya seharga Rp35.000 per kg.

Tidak ketingaalan, harga kentang yang semula Rp15.000, kini menjadi Rp20.000 per kg. Sementara itu, harga daging ayam dan daging sapi, masih stabil. Yakni 1 kg harga daging ayam Rp40.000 dan harga daging sapi Rp20.000 per kg

Dengan kenaikan tersebut, harga ini tentu dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli. "Pemerintah seharusnya mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok," ungkap Leli salah satu pedang di pasar tradisional Tomang Barat.

Sementara itu seorang pembeli, Tati, menyatakan harga-harga kebutuhan pokok selalu naik setiap Bulan puasa dan Lebaran.