\Masuki Bulan Ramadan, Harga Ikan Naik Rp1.000/Hari \

BANJARNEGARA - Harga berbagai jenis ikan air tawar di bulan puasa ini melonjak naik. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, harga berbagai ikan tawar naik rata-rata Rp1.000 per hari. Kenaikan ini diprediksi akan terus terjadi hingga lebaran mendatang.

Sudah sepekan ini kenaikan harga ikan tawar terjadi, kenaikan paling tinggi terjadi pada jenis ikan gurame. Harga gurame yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram (kg), saat ini naik menjadi Rp45.000 per kg untuk berat di atas satu kg.

Harga ikan jenis nila mujair juga ikut naik. dari sepekan lalu seharga Rp23.000 per kg, naik menjadi Rp28.000 per kg. sementara ikan bawal Rp16.000 per kg naik dari sebelumnya Rp14.000 per kg. Juga ikan lele dari harga Rp15.000 per kg menjadi Rp19.000 per kg.

Menurut Ari, pedagang ikan, kenaikan harga ikan ini terjadi karena pengaruh cuaca, juga para petani yang menunda panen ikan hingga lebaran mendatang.

Namun meski harga naik, tidak mempengaruhi jumlah pembeli di pasaran. Kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga lebaran mendatang. Bahkan menjelang lebaran bisa mencapai angka tertinggi hingga 300%.