\Distributor Pangan Daftarkan Produk, Sekjen Kemendag: Akan Kita Lindungi Stoknya \

JAKARTA - Pemerintah bersinergi untuk menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog mengeluarkan berbagai langkah inisiatif untuk mengawal harga pangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 tahun 2017 terkait pendaftaran pelaku distribusi barang kebutuhan pokok. Peraturan ini mewajibkan setiap pelaku usaha distribusi untuk melaporkan distribusi dan stok barang pokok.

"Kewajiban distributor untuk mendaftar online dan melaporkan stok di gudang. Bagi distributor yang melaporkan stoknya tentu saja akan dilindungi oleh kita," ujarnya dalam Diskusi Ketersediaan dan Distribusi Pangan saat Ramadan di Galeri Nasional, Jakarta, Jumat (28/5/2017).

Selain itu, Kemendag juga merilis Permendag No 27 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, dan Harga Acuan Penjualan di konsumen.

Realisasi dari aturan ini sudah dilakukan Pemerintah dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk tiga bahan pangan yaitu minyak goreng, gula pasir, dan daging sapi beku untuk pasar ritel modern. Daging sapi beku dipatok di harga Rp80.000 per kg, gula pasir Rp12.500 per kg, dan minyak goreng Rp11.000 per liter.

"Kita terbitkan harga acuan, sesuai dengan Permendag 27 Tahun 2017, dan selama ini harga eceran tertinggi tiga komoditas minyak goreng, gula pasir dan daging diwajibkan untuk ritel modern sebagai price leader," jelasnya.

Terakhir, Kementerian Perdagangan juga mengatur tata niaga impor bawang putih melalui Permendag No.30 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Di dalamnya, mengatur tata niaga impor bawang putih yang diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

"Setelah ada regulasi Permendag 20, kita terbitkan Permendag 30 tenang Tata Niaga Impor Hortikultura. Di dalamnya ada bawang putih, harganya setiap minggu turun diharapkan sampai Rp30.000," pungkasnya.