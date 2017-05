\Investment Grade Bisa Jadi Penyelamat dari Kenaikan Fed Rate\

JAKARTA – Pertemuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed membuka kemungkinan bahwa suku bunga acuan akan segera mengalami kenaikan. Kenaikan suku bunga acuan ini akan dilakukan jika ekonomi AS terus mengalami perbaikan.

Apabila The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga AS, maka hal ini akan menjadi kenaikan untuk yang kedua kalinya pada 2017. Terakhir, The Fed telah menaikkan suku bunganya pada Maret 2017 yaitu sebesar 25 basis poin.

Lantas, jika suku bunga The Fed naik, bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia?

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan, Indonesia kini memiliki modal penting untuk menghadapi kenaikan suku bunga acuan AS. Utamanya dengan adanya peningkatan rating yang diberikan oleh Standard & Poor's kepada Indonesia menjadi investment grade.

“Jadi dengan adanya investment grade, ini menjadi modal penting bagi Indonesia,” kata Lana kepada Okezone.

Melalui peningkatan rating ini, maka arus investasi diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini pun dapat menyebabkan stabilnya likuiditas perbankan sehingga tak memberikan pengaruh besar kepada Indonesia jika The Fed nantinya menaikkan suku bunga acuan.

“Arus modal juga akan masuk dalam jumlah besar. Jadi kenaikan The Fed tidak akan memberikan pengaruh negatif bagi Indonesia,” tutupnya.