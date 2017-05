\Medco Energi Tawarkan Obligasi Rp1,3 Triliun\

JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,3 triliun. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana himpunan Rp5 triliun.

Mengutip keterbukaan infomasi perseroan, Senin (29/5/2017), Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini terdiri dari tiga seri, yakni Seri A, Seri B dan Seri C. Ketiganya diterbitkan tanpa warkat dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A yang ditawarkan sebesar Rp248.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A yaitu 24 Juni 2018;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B yang ditawarkan sebesar Rp129.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B yaitu 14 Juni 2020;

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C yang ditawarkan sebesar Rp704.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C yaitu 14 Juni 2022.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp217.500.000.000 akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan mendapat pemeringkatan dari PT Pefindo yakni A+(Single A Plus).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan penjamin pelaksana emisi efek PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas dan Wali amanat PT Bank Mega Tbk.

