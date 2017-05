\6 Perusahaan RI Masuk Terbesar Dunia\

NEW YORK – Sebanyak enam perusahaan Indonesia masuk dalam daftar 2.000 Perusahaan Publik Terbesar di Dunia versi majalah bisnis Amerika Serikat (AS) Forbes. Pemeringkatan ini didasarkan pada perhitungan pendapatan, laba, aset, dan nilai pasar perusahaan.

Enam perusahaan dimaksud adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang menempati peringkat ke-386, kemudian PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 494, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 564, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) 653, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 924, dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1.373. Total pendapatan keenam perusahaan tersebut mencapai USD39,4 miliar atau sekira Rp523,89 triliun.

Direktur Utama BRI Suprajarto mengaku bersyukur perusahaan yang dipimpinnya menempati peringkat ke-386. “Ini tentu prestasi membanggakan karena Forbes merupakan institusi yang kredibel serta memiliki kriteria penilaian yang komprehensif,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sejak 2015 Bank BRI mencatatkan kenaikan peringkat dari posisi ke-457, kemudian menjadi 429 pada 2016 pada 2017 sebanyak 386. Menurutnya, pencapaian ini tak terlepas dari kinerja Bank BRI yang konsisten untuk tumbuh dari tahun ke tahun dengan tetap fokus pada pengembangan bisnis di segmen UMKM.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menuturkan, kunci pencapaian BNI adalah serius untuk mewujudkan visi jangka panjang sebagai penyedia layanan dan memiliki kinerja terbaik. Namun setiap tahun ada tema tertentu yang terus berganti seperti tahun ini yang mengusung pertumbuhan agresif. “Tema tersebut memperkuat perseroan dalam jangka panjang,” ujar Baiquni.

Dia menuturkan, rencana pertumbuhan agresif perseroan sejak awal tahun menjadi sejalan dengan perbaikan peringkat surat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s (S&P) menjadi layak investasi (investmentgrade). BNI mendukung langkah pemerintah dengan komitmen penyaluran kredit di sektor infrastruktur.

“Awalnya banyak yang bingung BNI agresif. Tapi kami yakin ini bisa jadi pemicu pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya kondisi global,” ujarnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, Bank Mandiri merupakan bank yang mulai beroperasi tahun 1998 setelah terjadinya merger empat bank yang mengalami dampak krisis keuangan pada 1998. Dengan usia 19 tahun, perseroan bangga terhadap apresiasi yang diberikan dunia internasional. “Ini merupakan buah kerja ke ras seluruh tim Bank Mandiri,” ujar Rohan.

Dalam laporannya Forbes menyebut, posisi10teratasdaftar 2.000 Perusahaan Publik Terbesar di Dunia didominasi perusahaan asal China dan AS. Perusahaan asal China yang dimaksud adalah ICBC yang menempati peringkat pertama. Kemudian China Construction Bank (2), Agricultural Bank of China (6), dan Bank of China (8). Adapun dari AS adalah Berkshire Hathaway (3), JPMorgan Chase (4), Wells Fargo (5), Bank of America (7), dan Apple (9). Satu perusahaan terakhir yang masuk 10 besar adalah perusahaan asal Jepang Toyota Motor.

“Perusahaan publik raksasa masih ber kinerja baik tahun lalu meski ada ketidakpastian pasar yang disebabkan arah dunia politik,” kata Produser Senior Investasi Forbes Corinne Jurney.

Jurney menambahkan, pendapatan, keuntungan, aset, dan nilai pasar dalam daftar kali ini lebih besar daripada daftar pada 2016. Secara keseluruhan, daftar perusahaan yang masuk juga lebih berharga. Agregat kapitalisasi pasarnya naik sekira 10% dari pada sebelumnya. Perhitungan nilai pasar ditutup sejak 7 April 2017. Lebih dari 40% di dalam daftar tersebut bertengger perusahaan dari AS dan China. Sisanya dari 56 negara lainnya.

Jumlah perusahaan asal AS mencapai 565, sedangkan dari China 263. Total pendapatan 2.000 perusahaan tersebut ialah USD35,3 triliun dengan laba USD2,5 triliun, aset USD169,1 triliun, dan nilai pasar USD48,8 triliun. “Perusahaan paling besar di dunia berkembang menjadi lebih besar, lebih menguntungkan, dan lebih berharga,” papar Jurney.

Perusahaan yang menuai prestasi besar ialah Charter Communications. Charter merangkak naik ke posisi ke-107 dari 784 dalam setahun setelah membeli Time Warner. General Electric (GE) juga naik 54 posisi dan kini menduduki posisi ke-13. Amazon juga meraih prestasi baru yakni masuk 100 besar. Adapun Alibaba masuk 140 besar. Tidak semua perusahaan besar masuk ke dalam daftar 2017.

Sebagian mengalami kemunduran kinerja dan berada di bawah peringkat 2.000 dan sebagian yang lain diakuisisi perusahaan raksasa lain. Paling menonjol ialah SanDisk yang diakuisisi Western Digital dan Starwood Hotel & Resorts yang diakuisisi Marriot. Dalam daftar tahun ini, Eropa tidak terlalu bersinar meski mewakilkan 469 perusahaan.

Satu-satunya perusahaan Eropa yang masuk 20 besar ialah Royal Dutch Shell. Shell berhasil meraup pendapatan hingga USD234 miliar, laba USD4,6 miliar, aset USD411 miliar, dan nilai pasar USD228 miliar. Rusia hanya menyumbangkan 27 perusahaan. Beberapa perusahaan teratas Rusia ialah Gazprom (40), Sberbank (53), dan Rosetti.

“Gazprom dan Sberbank yang dimiliki Pemerintah Rusia merupakan dua perusahaan terbesar di Rusia. Keuntungan yang diraih Gazprom naik dari USD4,9 miliar menjadi USD12,1miliar,” ungkap Forbes.