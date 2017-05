\Menko Maritim Lanjutkan Pembahasan Jalur Sutra China\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) di China. Kunjungan ini dilakukan untuk membahasa tentang pembangunan infrastruktur dan Jalur Sutra China.

OBOR adalah jalur ekonomi dan perdagangan dari China melalui jalur laut dan darat ke berbagai negara. Jalur ini kemudian sering diistilahkan dengan 'Jalur Sutra'.

Guna menindaklanjuti adanya potensi investasi China melalui jalur sutra tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun mengumpulkan sejumlah menteri terkait dalam rapat koordinasi (rakor).

Adapun menteri yang hadir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BPKM Thomas Lembong. Kemudian dari ESDM ada Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

Usai rakor, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam rakor hari ini ada penugasan-penugasan yang diberikan kepada sektor yang tadi diusulkan untuk menjadi penanggung jawab wilayah. Rencananya pemerintah akan menawarkan tiga area terintegrasi untuk di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sumatera Utara (Sumut) kepada China.

"Jadi itu, rapatnya kita bicara mengenai tindak lanjut daripada One Belt One Road forum. Tapi kita melihat koordinasi dilanjutkan Menko Maritim dengan penugasan kepada sektor. Penunjukan per sektor dan ada tanggung jawabnya. Jadi nanti per wilayah (Sumut, Kaltara, Sulut)" tuturnya, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Dari sisi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Airlangga mengatakan, Kemenperin tugasnya teknis, yakni mengingatkan wilayah-wilayah yang sudah ada masuk program strategis nasional akan dikoordinasikan dengan kawasan industri.

"Ini nanti dikoordinasikan dulu seperti apanya. Ini masih sangat awal. Karena investasinya belum tahu berapa," ujarnya.