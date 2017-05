\Fed Rate Akan Dinaikkan, Rupiah Tak Akan Terganggu\

JAKARTA - Pertemuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) menunjukkan The Fed membuka kemungkinan bahwa suku bunga acuan akan segera mengalami kenaikan. Pasar pun memprediksi kenaikan ini akan terjadi pada Juni.

Apabila The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga AS, hal ini akan menjadi kenaikan untuk yang kedua kalinya pada 2017. Terakhir, The Fed telah menaikkan suku bunganya pada Maret 2017 yaitu sebesar 25 basis poin.

Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, kenaikan tersebut tidak akan memengaruhi aliran modal masuk ke Indonesia, sehingga nilai tukar Rupiah akan tetap stabil.

"Jadi meskipun FFR naik tidak akan memengaruhi ke outflow dan volatilitas pada Rupiah," ungkapnya di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).

Menurutnya, aliran dana atau modal keluar dari Indonesia pun tak akan terganggu. Salah satunya karena rating investment grade yang baru didapatkan Indonesia dapat membantu.

"Risikonya kecil untuk aliran modal keluar, karena interest rate kita lebih rendah dibandingkan rata-rata, sekarang nominalnya di 4,8%," tukasnya.