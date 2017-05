\The Fed Prediksi Kenaikan Suku Bunga, Inflasi Tetap Dijaga\

WASHINGTON - Gubernur Federal Reserve Lael Brainard memperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS) akan segera menaikkan suku bunga, namun tetap memperhatikan data inflasi.

Dalam pidatonya di New York Association for Business Economics, Brainard yang merupakan pendukung kebijakan moneter "dovish" jangka panjang, memberikan penilaian positif terhadap ekonomi AS dan global.

"Dengan berlanjutnya penguatan di pasar tenaga kerja, aktivitas ekonomi mendapatkan kembali momentum dan prospek yang lebih cerah, maka akan sangat tepat untuk segera melihat suku bunga federal fund bergerak mendekati tingkat netralnya," kata Gubernur Fed dalam pidatonya.

Dia mengesampingkan kinerja ekonomi yang lemah di kuartal pertama, menurutnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih pada kuartal kedua. Selain itu, data terakhir termasuk konstruksi perumahan, aktivitas pengeboran minyak dan gas, serta investasi bisnis, diperkirakan akan mengalami perbaikan.

Selain fundamental ekonomi yang solid, kondisi-kondisi keuangan AS telah mendukung kenaikan lebih lanjut dalam ekonomi riil, data ekonomi internasional terbaru telah memberikan kesan berkurangnya risiko-risiko negatif dari luar negeri, sementara berlanjutnya penguatan pasar kerja dan prospek stimulus fiskal di AS memberikan kemungkinan risiko positif terhadap permintaan domestik AS.

Dia memperkirakan kenaikan suku bunga Fed akan "berjalan dengan baik". Menurut perkiraan para pejabat Fed, Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga dua kali untuk tahun ini setelah kenaikannya pada Maret.

Analis pasar memperkirakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunga secepatnya pada Juni. Brainard juga menyatakan dukungannya untuk mengurangi USD4,5 triliun neraca bank sentral.

"Jika ekonomi berkembang sejalan dengan jalur median Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP) Maret, normalisasi suku bunga federal fund kemungkinan akan berjalan dengan baik, menetapkan panggung untuk pelonggaran neraca secara bertahap dan dapat diprediksi," kata Brainard.

Terlepas dari kemajuan ekonomi baru-baru ini, Brainard mengungkapkan keprihatinannya atas inflasi yang lemah. "Jika tekanan antara kemajuan lapangan kerja dan kurangnya kemajuan inflasi masih berlanjut, mungkin akan membuat saya menilai kembali perkiraan suku bunga federal fund di masa mendatang," katanya.