\Data Ekonomi AS Buat Dolar Tak Berdaya\

NEW YORK - Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB). Pelemahan dolar terjadi karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi negara tersebut.



Harga rumah AS naik 5,8%, sedikit di bawah ekspektasi pasar untuk Maret, menurut data terbaru dari Indeks Harga Rumah Nasional AS S&P/Case-Shiller.



Indeks Kepercayaan Konsumen dari sebuah lembaga riset swasta The Conference Board berada di 117,9 pada Mei, turun dari 119,4 pada April dan gagal memenuhi konsensus pasar 119,0.



Selain itu, Presiden Fed Dallas, Robert Kaplan, mengatakan bahwa dia melihat pertumbuhan ekonomi AS tetap mendekati 2% dan bukan 3% atau lebih dari perkiraan pemerintahan Trump.



"Masalahnya adalah pertumbuhan angkatan kerja sangat lamban akan terus lamban dalam 10 tahun ke depan, karena populasinya menua dan pertumbuhan tenaga kerja sedang melambat," katanya.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,17% menjadi 97,277 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1186 dari USD1,1175 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,2854 dari USD1,2808 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7467 dari USD0,7449.



Dolar AS dibeli 110,76 yen Jepang, lebih rendah dari 111,23 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9747 franc Swiss dari 0,9748 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3457 dolar Kanada dari 1,3447 dolar Kanada.

