\Riset Saham First Asia Capital: Menunggu Data Inflasi, IHSG Rawan Koreksi Lanjutan\

JAKARTA - Pada perdagangan akhir Mei ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan rawan koreksi lanjutan di tengah minimnya insentif di pasar. IHSG bergerak di rentang support di 5.670 dan resisten di 5.730 cenderung koreksi.



Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, sentimen data inflasi Mei 2017 menjadi katalis pergerakan IHSG. Begitu pula pergerakan rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS.



" Pasar juga tengah menanti data aktivitas manufaktur China yang diperkirakan akan tumbuh melambat dengan angka indeks di 51,0 turun dari bulan sebelumnya 51,2," ujarnya dalam riset tertulis, Rabu (31/5/2017).



Sementara itu, IHSG pada perdagangan kemarin bergerak bervariasi dan kembali tutup di teritori negatif, koreksi 18,940 poin (0,33%) di level 5.693,391. Perdagangan kurang bergairah dan pemodal cenderung menahan diri melakukan pembelian. Nilai transaksi kemarin di Pasar Reguler menyusut hanya mencapai Rp3,9 triliun.



Koreksi IHSG kemarin terutama dipicu aksi jual atas saham-saham unggulan seperti Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Unilever Indonesia Tbk (UNVR), dan Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Sedangkan aksi beli selektif kemarin melanda saham berbasiskan tambang batubara dan perdagangan.



" Pasar saat ini tengah menanti insentif positif lanjutan baik dari eksternal maupun domestik," tambahnya.



Adapun saham - saham rekomendasi First Asia Capital adalah BMRI, INDF, HMSP, MAPI, HRUM, INDY, AKRA, SCMA, ADHI, SIMP.

