\IHSG Berpotensi Melemah, Cek Rekomendasi Saham dari MNC Sekuritas\

JAKARTA - Minimnya sentimen positif di pasar modal, menjadikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi melemah. IHSG bergerak di rentang 5.663 - 5.714.

Minimnya sentimen positif dari dalam negeri juga menjadi tekanan pada IHSG. Sehingga pada perdagangan kemarin IHSG turun 0,3%. IHSG diperkirakan kembali berpotensi turun merujuk turunnya indeks EIDO, Dowjones, minyak dan emas dalam perdagangan Rabu.

Sementara itu indeks Dow Jones turun 50,81 poin (0,24%) diakibatkan kembali jatuhnya harga minyak mentah WTI di bawah level USD50, akibat kekhawatiran pelaku pasar atas pemotongan produksi minyak sehingga tidak mampu mengimbangi kelebihan pasokan minyak saat ini.

Di samping itu, Dow Jones juga terkena tekanan jatuhnya saham sektor keuangan dan tingginya belanja konsumsi masyarakat AS.

Di tengah kondisi pasar yang rawan koreksi MNC Sekuritas merekomendasikan saham - saham berikut:

Saham PTPP Rp3.030-Rp3.130. Pola Bearish Meeting Line terbentuk atas PTPP mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 3070

Saham ADHI Rp2.210-Rp2.350. Pola Three Black Crows terbentuk atas ADHI mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 22607

Saham UNTR Rp26.500-Rp27.700. Pola Two White Soldiers terbentuk atas UNTR mengindikasikan Bullish Continuation. BUY 27075

Saham SMGR Rp9.075-Rp9.325. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas SMGR mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 9150

Saham BBNI Rp6.425-Rp6.625. Pola Hammer terbentuk atas BBNI mengindikasikan munculnya profit taking. BUY 6525

Saham ADRO Rp1.430-Rp1.480. Pola Three Black Crows terbentuk atas ADRO mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 1450

Saham CPIN Rp3.030-Rp3.170. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas CPIN mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 3070

Saham ASII Rp8.575-Rp8.775. Pola Inverted Hammer terbentuk atas ASII mengindikasikan melambatnya aksi jual. BOW 8650

Saham HRUM Rp2.060-Rp2.200. Pola Bullish Engulfing terbentuk atas HRUM mengindikasikan Bullish Reversal. BUY 2110

Saham WSKT Rp2.290-Rp2.370. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas WSKT mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 2320

Saham WIKA Rp2.220-Rp2.310. Pola Four Black Crows terbentuk atas WIKA mengindikasikan Bearish Continuation

BOW 2250

Saham GGRM Rp72.900-Rp75.600. Pola Gravestone Doji terbentuk atas GGRM mengindikasikan Bullish Reversal. BUY 73500.

Saham TLKM Rp4.295-Rp4.400. Pola Three Outside Down terbentuk atas TLKM mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 4320.