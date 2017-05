\Wall Street Menguat di Tengah Kejatuhan Harga Minyak Mentah \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, dibuka sedikit lebih tinggi karena kenaikan saham teknologi dan kesehatan. Kenaikan tersebut mengimbangi penurunan tajam pada harga minyak mentah.

Indeks Dow Jones, .DJI, naik 20,11 poin atau 0,1%, dan berada pada level 21.049,58, indeks S&P 500 .SPX naik 2,99 poin atau 0,12%, menjadi 2.415,9 dan Nasdaq Composite, .IXIC, naik 18,69 poin atau 0,3% menjadi 6.221,87.

Harga minyak turun ke level terendah tiga mingguan karena adanya berita bahwa produksi Libya pulih dari masalah teknis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penurunan produksi OPEC untuk mengurangi persediaan global telah dirusak oleh produsen minyak lainnya.

Benchmark minyak Brent LCOc1 turun USD1,63, atau 3,1% menjadi USD50,21 per barel, setelah sebelumnya sempat menyentuh USD50,12 per barel, terendah sejak 10 Mei. Sedangkan minyak mentah AS turun USD1,35 atau 2,7% menjadi USD48,31 per barel.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen lainnya, termasuk Rusia, sepakat untuk memperpanjang pemangkasan produksi sekira 1,8 juta barel per hari (bpd) sampai akhir Maret 2018. Anggota OPEC Libya dan Nigeria bebas dari pemotongan, sementara produsen minyak Amerika yang tidak ikut ambil bagian dalam kesepakatan telah meningkatkan produksi.

Produksi minyak Libya telah meningkat menjadi 827.000 bpd, naik di atas tingkat tertinggi tiga tahunan sebesar 800.000 barel per hari yang dicapai pada awal Mei, setelah sebuah isu teknis yang melanda ladang minyak di Sharara mampu ditangani.