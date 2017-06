\Data Tenaga Kerja Menguat, Wall Street Dibuka Menghijau \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, dibuka menguat, setelah data tenaga kerja sektor swasta menunjukkan penguatan melampaui perkiraan dan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus menguat. Data tenaga kerja ini, membuat kemungkinan The Federal Reserve menaikkan suku bunga mereka pada akhir bulan ini semakin besar.

Laporan tenaga kerja sektor swasta ADP menunjukkan bahwa ada 253.000 pekerjaan pada Mei, jauh di atas perkiraan para ekonom sebesar 185.000 pekerjaan.

Indeks Dow Jones naik 11 poin, atau 0,05%, dengan 19.927 saham berpindah tangan. Indeks S&P 500 naik 3 poin atau 0,12%, dengan 120.697 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq naik 10,25 poin atau 0,18%, dengan 27.341 saham diperdagangkan.

Presiden The Federal Reserve San Francisco John Williams memperkirakan bahwa akan ada tiga kali kenaikan suku bunga tahun ini, sesuai dengan skenario awalnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan akan empat kali kenaikan, juga data ekonomi AS mendapat dorongan tak terduga.

Para investor memperkirakan kemungkinan 89% bahwa The Fed akan menaikan tingkat suku bunga mereka dalam pertemuan The Fed mendatang pada 14 Juni.

Institute for Supply Management kemungkinan akan melaporkan bahwa indeks manufaktur nasional turun menjadi 54,5 di Mei dari sebelumnya 54,8 di April.

Pasar AS sedikit menguat, karena saham-saham finansial turun setelah JPMorgan dan Bank of America memperingatkan adanya penurunan pendapatan, mengimbangi keuntungan yang sudah terjadi pada saham-saham defensif.