\Hari 'Kejepit', Saham BCA Bisa Jadi Incaran di Rp17.150 \

JAKARTA - Libur hari kejepit yang bersamaan dengan bulan puasa, membuat saham PT Bank Central Asia (BBCA) menarik untuk dikoleksi. Pasalnya, peningkatan konsumsi masyarakat berpeluang meningkatkan transaksi metode elektronik, seperti transaksi kartu debit maupun kartu kredit, yang menjadi salah satu layanan konsumen BBCA.

Analis Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, secara teknikal harga BBCA telah menyentuh garis psikologis 23,6% fibonacci. Sehingga, peluang adanya technical rebound menuju ke resisten terdekat masih terbuka.

"Level support saham BBCA di level Rp16.700 dengan target harian Rp17.150. Akumulasi buy dengan taking profit secara bertahap di level Rp17.400, Rp17.650, Rp17.850 dan Rp18.175," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Dari sisi kinerja, Nafan memprediksi pendapatan dan laba bersih BBCA di tahun ini akan mengalami peningkatan. Adapun pendapatan diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 7% menjadi Rp58,1 triliun dari Rp53,8 triliun pada tahun lalu.

"Sementara itu, laba bersih juga diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 10% menjadi Rp22,7 triliun dari Rp20,6 triliun pada tahun lalu,"terang dia.

Adapun Price to Earning Ratio (PER) perseroan berkisar 21,24 kali, terlihat return on equity (RoE) stabil di posisi 16,34%. Sementara Price Book Value (PBV) BBCA sebanyak 3,47, tergolong mahal, sebab berarti pasar menghargai saham BBCA 3,47 kali lipat dari harga sebenarnya.