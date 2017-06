\Saham Pakuwon Layak Dilirik di Hari 'Kejepit' \

JAKARTA - Beroperasinya dua mall baru serta gedung perkantoran milik PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) diprediksi akan meningkatkan kinerja perseroan tahun ini. Oleh karenanya, saham PWON mendapat rekomendasi beli pada hari kejepit ini.

Analis Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, memprediksi pendapatan dan laba bersih PWON tahun ini akan mengalami peningkatan. Adapun pendapatan perseroan, diprediksikan akan mengalami kenaikan 18% menjadi Rp5,7 triliun dari Rp4,8 triliun pada tahun lalu.

"Sementara itu, adapun laba bersih juga diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 18% menjadi Rp1,98 triliun dari Rp1,67 miliar pada tahun lalu," jelasnya saat dihubungi Okezone.

Nafan melanjutkan secara teknikal harga PWON bertahan di atas garis bawah bollinger dan candle, yang membentuk pola bullish doji star serta mengindikasikan potensi stimulus beli.

Adapun Price to Earning Ratio (PER) perseroan berkisar 21,47 kali, terlihat return on equity (RoE) di posisi 11,95%. Sementara Price Book Value (PBV) BBCA sebanyak 2,56 kali. Saham PWON secara harian diprediksi di level Rp610. “Akumulasi BUY dengan taking profit secara bertahap di level Rp630 dan Rp690. Adapun support berada pada level Rp570,"terang dia.

Dua mal baru yang akan beroperasi tahun ini yaitu Supermall Pakuwon II dan Tanjungan Plaza (TP) VI. Sedangkan gedung perkantoran yang beroperasi adalah Officer Tower III di kota Kasablanka dan Officer Tunjung Plaza VI Surabaya.