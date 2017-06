\Produksi Libya Naik, Harga Minyak Mentah Kembali Tertekan\

NEW YORK - Harga minyak global turun karena produksi minyak Libya telah pulih dari masalah teknis. Produksi minyak Libya telah meningkat menjadi 827.000 barel per hari, naik dari sebelumnya 800.000 barel per hari yang dicapai awal bulan ini.

Menurut laporan, setelah ladang minyak Utama Libya di Sharara telah selesai masalah teknisnya. Oleh karena itu, produksi minyak kembali normal bahkan meningkat.

Para analis mengatakan investor khawatir bahwa upaya pemotongan produksi oleh produsen-produsen minyak utama dunia akan dirusak oleh produsen-produsen di luar kesepakatan.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, kehilangan USD1,34 menjadi menetap di USD48,32 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, berkurang USD1,53 menjadi ditutup pada USD50,76 per barel di London ICE Futures Exchange.