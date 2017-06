\Dolar Menguat Ditopang Data Ekonomi AS\

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap mata uang utama lainnya didukung sejumlah data ekonomi positif.

Sebuah laporan bulanan oleh prosesor penggajian ADP mencatat, perusahaan-perusahaan swasta AS menambahkan sebanyak 253.000 pekerjaan pada Mei, jauh di atas ekspektasi pasar untuk kenaikan 185.000.

Laporan ADP sering dilihat sebagai pratinjau untuk data gaji non pertanian AS yang diawasi ketat. Klaim pendahuluan pengangguran AS naik 13.000 menjadi 248.000 disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 27 Mei, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Kamis (1/6).

Angka tersebut merupakan klaim mingguan ke-117 berturut-turut berada di bawah 300.000, sebuah ambang batas yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja yang sehat.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,33 % menjadi 97,245 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1212 dari USD1,1244 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2883 dari USD1,2890 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7379 dari USD0,7432.

Dolar AS dibeli 111,43 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,62 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9715 franc Swiss dari 0,9675 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3507 dolar Kanada dari 1,3506 dolar Kanada.