\Anies Baswedan-Sandiaga Uno Dijadwalkan Buka Perdagangan Saham Hari Ini\

JAKARTA - Hari ini, perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dibuka secara oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan terpilih Gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut akan menekan palm hand screen pada pukul 09.00 WIB.

Selain itu, keduanya juga akan meluncurkan OK OCE Stock Center di Main Hall BEI. Peluncuran juga akan dihadiri oleh Co-founder OK OCE Stock Center Hendri Setiadi, Co-founder OK OCE Stock Center Aristo Purboadji.

Selain itu, akan dihadiri juga oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, dan Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria.

Seperti diketahui, OK OCE Stock Center yakni sebuah wadah edukasi bagi para penanam modal lokal. Sebagai tahap pertama, OK OCE Stock Center menekankan pengenalan tentang investasi kepada masyarakat awam yang selama ini berasumsi bahwa investasi hanya bisa dilakukan oleh pemodal besar.

Sandiaga Uno berpendapat bahwa edukasi juga penting dilakukan untuk mencegah pelaku pasar modal melakukan spekulasi keliru yang merugikan dirinya sendiri.