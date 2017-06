\Luncurkan OK OCE Stock Center, Sandiaga Targetkan Tambah 5 Juta Investor Lokal di 2022\

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2017-2022 Sandiaga Uno membuka perdagangan saham hari ini. Selain itu, dirinya juga meluncurkan OK OCE Stock Center di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sandiaga yang juga sebagai founder OK OCE Stock Center mengatakan bahwa dengan kehadiran OK OCE Stock Center diharapkan dapat mendorong lahirnya investor lokal. Pasalnya, saat ini angka partisipasi investor lokal di pasar modal Indonesia masih sangat sedikit, hanya 1 juta investor dibandingkan populasi penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa.

Dalam lima tahun ke depan, Sandi, sapaan akrabnya mengharapkan adanya 5 juta investor lokal di pasar modal Indonesia atau sekira 2% dari penduduk Indoensia.

“Keinginan kami, istilahnya adalah 'Moon Shooting' adalah 2% dari populasi kita, jadi sekitar 5 juta (investor) akan hadir di penghujung tahun 2022. OK OCE Stock Center adalah salah satu pilar untuk mencapai angka 2% tersebut,” ujarnya di Gedung BEI, Jumat (2/6/2017).

Nantinya, lanjut Sandi, OK OCE Stock Center akan hadir di 44 kecamatan di Jakarta. Kehadiran OK OCE Stock Center akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi di pasar modal. Selain itu OK OCE juga akan mengenalkan kemudahan investasi di pasar modal dengan modal Rp100 ribu, selaras dengan tagline BEI, 'Yuk Nabung Saham'

“Jadi kami bilang di teman-teman yang ikut OK OCE, ini ada alternatif investasi, daripada kita hanya nabung bagaimana kalau kita buka rekening di OK OCE Stock Center ini mereka bisa menikmati keuntungan di pasar modal,” tambahnya.

Selain hadir secara bergilir di 44 kecamatan di Jakarta, OK OCE juga akan hadir secara bergilir di tiap kantor emiten secara mingguan, serta sebulan sekali di balaikota.

Di samping itu, OK OCE akan menghadirkan pojok bursa di setiap kecamatan dan event besar Investasi Saham Bersama di Monumen Nasional.