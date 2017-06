\Sandiaga Uno: Pasar Modal Alternatif Prioritas Majukan Usaha di DKI\

JAKARTA – Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Sandiaga Uno, meresmikan OK OCE Stock Center di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sandiaga yang juga founder OK OCE Stock Center mengatakan bahwa OK OCE Stock Center ikut mendorong lahirnya 200.000 pengusaha baru di Jakarta.

“Diharapkan dengan penciptaan 200.000 wirausaha dan lapangan kerja baru bisa dibarengi dengan penciptaan jumlah pemodal-pemodal pelaku investasi di pasar modal yang baru,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, (2/6/2017).

Jaringan OK OCE nantinya akan disinergikan dengan investasi di pasar modal untuk menghasilkan tambahan modal dari pasar modal Indonesia. Adanya tambahan modal, menurut Sandi juga mendorong terciptanya lapangan kerja.

“Pasar modal menjadi bukan hanya salah satu alternatif tapi sebagai alternatif prioritas untuk memajukan usaha-usaha di DKI khususnya yang bisa mengakses modal untuk mengembangkan usahanya,” terangnya.

Hingga saat ini, lanjut Sandi, sebanyak 15.000 wirausahawan terdaftar sebagai anggota OK OCE Stock Center. Para anggota tersebut juga turut aktif mendorong wirausahawan baru untuk bergabung dalam OK OCE guna mendapat kesempatan lebih untuk mengembangkan usaha hingga investasi di pasar modal.

“OK OCE ini mempunyai penetrasi di akar rumput dan salah satu yang diinginkan adalah bagaimana investasi di pasar modal ini tidak hanya dinikmati oleh pemodal-pemodal asing dan pemodal besar,” ujar dia.

Sementara itu, OK OCE akan memberikan pelatihan insentif serta bimbingan dari para investment coach saham yang kredibel dan berpengalaman. Sehingga peserta mampu untuk memilih saham yang sesuai.