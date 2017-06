\Sandiaga: Ibu-Ibu di Singapura Cek Saham Sebelum ke Pasar Tradisional\

JAKARTA - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022 Sandiaga Uno, pernah tinggal di Singapura. Kala itu, dia sempat dibuat bingung oleh tingkah para ibu.

"Saya ingat betul waktu itu. Saya tinggal di Singapura 20 atau 25 tahun yang lalu. Saya bingung, kok ibu-ibu sebelum belanja ke pasar tradisional atau wet market, mereka itu melihat screen, ngapain?" ujar Sandiaga dalam program acara IDX Channel, saat meluncurkan OK OCE Stock Center, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/6/2017).

Ternyata, lanjut Sandiaga, para ibu tersebut melihat screen untuk mengetahui saham yang mereka beli. Mereka memantau pergerakan saham. Kala itu, para ibu membeli saham IPO di Bursa Singapura.

"Itu adalah sebuah kondisi di mana dunia investasinya sudah sangat matang. Ini yang ingin saya hadirkan di Jakarta, sebagai capital market di Indonesia," ujarnya.

Seperti diketahui, OK OCE adalah singkatan dari One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship. Program ini bertujuan mencetak wirausaha baru di DKI agar dapat menjadi benchmark di daerah lain. Targetnya bisa melahirkan 200.000 pengusaha baru di Ibu Kota. Jaringan OK OCE yang akan disebar di 44 kecamatan ini nantinya akan disinergikan dengan investasi di pasar modal untuk menghasilkan tambahan modal dari pasar modal Indonesia. Program ini merupakan upaya mengentaskan pengangguran DKI Jakarta sekira 5,57% atau di atas angka pengangguran nasional sekira 5,5%.

"Saya ingin mengubah mindset saving society menjadi investment society yang menyentuh level akar rumput," ujar Sandiaga.