\Sandiaga: Pasar Modal Harusnya Tak Hanya Dinikmati Pemodal Asing dan Besar\

JAKARTA – Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022 Sandiaga Uno mendorong wirausahawan untuk mendapatkan tambahan modal melalui pasar modal Indonesia.

Dirinya menilai bahwa keuntungan pasar modal seharusnya dapat dinikmati oleh para investor lokal serta wirausahawan.

“Salah satu yang diinginkan adalah bagaimana investasi di pasar modal ini tidak hanya dinikmati oleh pemodal-pemodal asing dan pemodal besar,” ujarnya di Gedung Bursa Efek indoensia (BEI), Jumat (2/6/2017).

Dengan niatan tersebut, Sandiaga menggagas hadirnya One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) Stock Center. Melalui OK OCE Stock Center, Sandiaga ingin mengajak serta para wirausahawan dari 44 kecamatan di Jakarta untuk turut serta menjadi investor aktif di pasar modal.

“OK OCE Stock Center ini merupakan wadah edukasi karena teman-teman yang bergerak di pasar modal melihat bahwa OK OCE ini mempunyai penetrasi di akar rumput, “ jelasnya.

Sandi menjelaskan, OK OCE Stock Center nantinya akan mengedukasi masyarakat berbagai kemudahan dan keuntungan investor di pasar modal. Dengan jumlah uang Rp100.000, mereka sudah bisa berpartisipasi di pasar modal.

Kehadiran OK OCE Stock Center, diharapkan Sandi, dapat mendorong lahirnya investor lokal. Pasalnya, saat ini angka partisipasi investor lokal di pasar modal Indonesia masih sangat sedikit, hanya 1 juta investor dibandingkan populasi penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa. Dalam lima tahun ke depan, Sandiaga mengharapkan adanya 5 juta investor lokal di pasar modal Indonesia atau sekira 2% dari penduduk Indonesia.

“Begitu banyak usaha kecil menengah yang tumbuh di Jakarta pada saatnya mereka perlu mengubah mindset bahwa nanti mereka perlu berinvestasi juga di pasar modal,” tukas dia.