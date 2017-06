\ Selain Kompensasi Utang ke Saham, Bumi Resources Mineral Gelar Right Issue Rp50/Saham \

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sepakat untuk menyetujui rencana penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Jumat (2/6/2017), perseroan akan menerbitkan saham baru seri B sebanyak 380,37 miliar. Adapun nilai saham seri B ini, yakni sebesar Rp50 per lembar saham.

Dengan demikian, setelah right issue ini maka modal dasar perseroan akan terbagi atas saham seri A sebanyak 25,57 miliar dengan nilai nominal Rp625 per lembar saham, dan saham beru Seri B sebanyak 380,37 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Selain itu, dalam RUPSLB ini perseroan juga sepakat untuk melakukan pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham. Rencana ini, disetujui oleh 66,78% atau sebanyak 17,07 miliar saham.

Perseroan juga sepakat untuk mengesahkan laporan keuangan tahunan 2016, namun tidak memberikan informasi terkait penggunaan dana dari laporan Tahun Anggaran 2016.