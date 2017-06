\Berkat Data Inflasi, IHSG Ditaksir Menguat ke 5.577-5.877 \

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pekan depan diprediksi menguat. IHSG diperkirakan akan melaju di rentang 5.577-5.877.

Analis Binaartha Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, faktor pendukung penguatan IHSG pekan depan adalah banyaknya sentimen positif dalam negeri. Salah satunya pascarilis data inflasi yang menyebutkan inflasi Mei sebesar 0,39% sesuai dengan prediksi pemerintah.

"Data ekonomi indeks keyakinan konsumen per Mei, data cadangan devisa RI per Mei, dan data penjualan eceran yoy per April diperkirakan akan meningkat di atas ekspektasi pasar," ujarnya saar dihubungi Okezone.

Sementara itu, secara teknikal, Nafan menjelaskan terdapat bullish harami candlestick pattern yang mengindikasikan potensi penguatan IHSG. "Range IHSG pekan depan adalah 5.577-5.877," imbuh dia.

Sekadar informasi, inflasi pada Mei tercatat sebesar 0,39% (month to month), lebih tinggi dari bulan lalu yang sebesar 0,09%.

Selain itu, inflasi secara tahunan tercatat 4,33% (year on year), naik dari inflasi tahunan Mei periode sebelumnya 4,17% (year on year). Sedangkan inflasi tahun kalender Januari hingga Mei 2017 pada posisi 1,67% (year to date).