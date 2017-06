\Harga Minyak Turun Imbas Kelebihan Produksi\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir bervariasi karena ketakutan atas kelebihan pasokan berkurang setelah persediaan Amerika Serikat (AS) turun.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA), persediaan minyak mentah AS turun tajam 6,4 juta barel pada pekan yang berakhir 26 Mei menjadi 509,9 juta barel naik 1,1 % dari periode yang sama tahun lalu.

Para analis mengatakan penurunan tersebut jauh melampaui ekspektasi pasar, dan mengurangi kekhawatiran kelebihan pasokan global yang terus berlanjut.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, bertambah USD0,04 menjadi menetap di USD48,36 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Agustus, berkurang USD0,13 menjadi ditutup pada 50,63 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.