\BPS: Kebijakan HET Efektif Tekan Harga Bahan Pangan\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali inflasi sebesar 0,39% sepanjang Mei 2017. Penyebab utama dari sektor bahan pangan salah satunya komoditas bawang putih yang turut andil 0,08%.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, bawang putih sumbang inflasi tertinggi karena dilihat dari bulanan yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari mingguan, harga bawang putih mengalami penurunan pada minggu keempat.

Dia menambahkan, penurunan harga ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk bahan pokok utama. Langkah ini dinilai menyebabkan harga bahan pokok banyak yang stabil.

"Ini kita bicara bulanan. Kalau mingguan, bawang putih turun di minggu keempat. Ini karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil cukup membuat harga-harga terkontrol dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata dia di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Sementara itu, komoditas pangan lainnya yang andil dalam inflasi adalah daging sapi. Namun, andilnya sangat kecil dibandingkan bulan Ramadan tahun lalu.

"Kalau dilihat bulan ini sih daging sapi masih terkendali ya, jadi sumbangannya masih 0,01% lah, enggak ada artinya. Kalau bandingkan dengan puasa tahun lalu beda banget," jelasnya.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan April, inflasi kelompok bahan makanan pada Mei jauh lebih. Karena pada bulan ini sudah ada beberapa komoditas bahan makanan yang mengalami deflasi yakni gula pasir dan cabai rawit yang turun 0,04%, serta bawang merah dan tomat sayur turun 0,01%.

"Meskipun inflasi makanan bulan ini 0,86%, kalau kita bandingkan dengan situasi bulan lalu, memang ada kenaikan beberapa komoditas yang sudah kita warning pada bulan lalu telur ada beberapa komoditas, daging sapi sekarang dengan stok cukup, impor daging beku mudah-mudahan tidak ada kenaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menetapkan HET untuk tiga komoditas pangan, yakni gula pasir semua merek Rp12.500 per kg, minyak goreng curah kemasan sederhana Rp11 ribu per kg, dan daging kerbau beku Rp80 ribu per kg.