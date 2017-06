\BUSINESS HITS: Harga Emas Masih Berkilau di Rp600.000/Gram\

JAKARTA – Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) naik Rp1.000 dari penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp599.000 per gram menjadi Rp600.000 per gram.

Hal sama juga terjadi pada harga beli kembali (buy back) yang stagnan di Rp536.000 per gram. Melansir Logammulia, Jumat (2/6/2017), harga emas 2 gram dibanderol Rp1.150.000 atau Rp580.000 per gram.

Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.440.000 per bar, dengan harga per gram Rp576.000. Emas 3 gram dihargai Rp1.722.000 per bar, dengan harga per gram Rp574.000.

Baca Selengkapnya: Akhir Pekan, Harga Emas Antam Dijual Rp600.000 per Gram