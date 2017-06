\Bangunan dengan Desain Bambu Terbaik di Dunia\

JAKARTA - Meskipun disebut memiliki kekuatan setara dengan baja, namun bambu sering kali kurang dimanfaatkan dalam arsitektur bangunan. Namun, saat ini bambu sudah mulai digunakan sebagai hiasan-hiasan penunjang yang semakin mempercantik suatu gedung.

Dilansir Architectural Diggest, Sabtu (3/6/2017), berikut ini beberapa gedung bambu dengan desain terbaik di dunia.

1. Green Ladder Pavilion

Dirancang menyerupai hutan lebat, paviliun bambu ini merupakan karya arsitek Vietnam Vo Trong Nghia untuk Galeri Seni Kontemporer Sherman Sydney. Struktur sementara dibangun pada 2016 untuk menonjolkan kekuatan bambu sebagai bahan bangunan.

2. Norwegian Pavilion

Paviliun Norwegia di Shanghai Expo 2010, yang memamerkan arsitektur berkelanjutan, dibuat dengan menggunakan kayu dan lembaran bambu laminasi. Helen & Hard mendesain struktur agar terlihat seperti kanopi pohon.

3. Flower Tower

Dijuluki Flower Tower, bangunan yang dibuat pada 2004 oleh arsitek Edouard François ini merupakan bangunan bertingkat 10 di arondisemen ke-17 Paris. Sebanyak 380 pot bambu tidak dapat dilepas dan disiram secara otomatis dengan air hujan daur ulang.





4. Bangkok Tree House

Prized untuk daya tahan dan kelimpahannya, bambu adalah bahan bangunan utama untuk Bangkok Tree House, sebuah hotel di Semenanjung Phra Pradaeng di kota ini. Di ruang lounge ini, materialnya bersifat dekoratif dan struktural digunakan di langit-langit dan lantai.

5. Paviliun Bambu

Arsitek Rocco Yim merancang paviliun 2010 ini sebagai bagian dari Festival of Vision: Hong Kong-Berlin, serangkaian acara yang menyoroti dialog antara kedua kota tersebut. Terletak di Berlin's House of World Cultures, bangunan ini dibangun oleh perancah yang secara rutin menggunakan bambu untuk proyek-proyek di Hong Kong.

6. S House 2

Dibuat dengan menggunakan daun bambu dan kelapa pada bingkai beton, S House 2 oleh Arsitek Vo Trong Nghia adalah rumah yang terjangkau dan terjangkau di delta Mekong, Vietnam, yang dirancang untuk menahan bencana alam.

7. Rising Canes

Dibangun pada 2015 untuk Beijing Design Week, Rising Canes adalah prototipe paviliun bambu yang menggambarkan unit dasar konstruksi untuk perusahaan arsitektur hotel Penda di masa depan, One with the Birds.