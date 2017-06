\Wall Street Ditutup Menguat Berkat Saham Sektor Teknologi \

NEW YORK - Indeks harga saham gabungan Amerika Serikat (AS) atau Wall Street pada penutupan perdagangan Jumat waktu AS atau Sabtu pagi waktu Indonesia ditutup mengalami penguatan. Penguatan ini ditopang oleh membaiknya harga saham-saham pada sektor energi.

Melansir Reuters, Sabtu (3/6/2017), indeks Dow Jones Industrial Average mengalami kenaikan 62,11 poin atau 0,29% pada level 21,206.29. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 9,01 poin atau 0,37% pada level 2.439,07. Adapun Nasdaq Composite juga mengalami kenaikan 58,97 poin atau 0,94% menjadi 6.305,80.

Dalam sepekan, indeks S&P mengalami kenaikan sebesar 0,95%, Dow Jones 0,59%, dan Nasdaq sebesar 1,54%.

Geliat pasar saham AS ini juga turut didukung oleh kenaikan nonfarm payrolls atau jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian hingga pegawai pemerintah. Jumlah tenaga kerja pada sektor ini meningkat sebesar 138.000 tenaga kerja pada bulan Mei lalu. Hanya saja, angka ini jauh di bawah ekspektasi para ekonom sebesar 185.000 tenaga kerja.

Meskipun pertumbuhan tenaga kerja masih di bawah ekspektasi, pendapatan per jam rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,2%. di bulan Mei. Adapun tingkat pengangguran juga berhasil turun ke level terendah dalam 16 tahun terakhir, yaitu 4,3%.

Para investor sendiri saat ini tengah menanti kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya pada 13 hingga 14 Juni mendatang. Namun, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja pasar saham pada perdagangan di AS.

"Ini tentu mengejutkan, tidak benar-benar berkorelasi baik dengan hampir semua data lain di pasar tenaga kerja yang kita lihat," kata ekonom senior Ameriprise Financial Services Inc Russell Price.

Pada sektor teknologi, kenaikan harga saham dipimpin oleh Broadcom (AVGO.O), yang naik lebih dari 8% dan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada level USD253,76. Saham pada sektor teknologi ini telah menjadi sektor terbaik di antara saham-saham pada indeks S&P dengan kenaikan sepanjang tahun 2017 sebesar 21,26%.

Sementara itu, saham-saham pada sektor teknologi secara keseluruhan berhasil mengalami kenaikan sebesar 1,04%. Adapun saham pada sektor Industri tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,49%.

Namun, saham pada sektor energi memiliki kinerja yang masih kurang memuaskan pada pekan ini. Terdampak harga minyak dunia yang turun di bawah USD50 per barel, saham-saham pada sektor energi mengalami penurunan sebesar 1,18%.

Tercatat, sekira 6,37 miliar saham diperdagangkan di pasar saham AS. Adapun rata-rata perdagangan saham selama 20 sesi terakhir adalah sebesar USD6,65 miliar. (ded)