\Dolar AS Melemah Tertekan Data Ketenagakerjaan\

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Jumat waktu AS atau Sabtu (3/6/2017) waktu Indonesia. Pelemahan dolar AS ini disebabkan karena tertekan data pekerjaan Amerika Serikat yang mengecewakan.

Departemen Tenaga Kerja AS mencatat bahwa total penggajian (payroll) pekerjaan nonpertanian meningkat sebesar 138.000 pada Mei. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kenaikan bulanan 181.000 selama 12 bulan sebelumnya. Angka penggajian terakhir itu jauh di bawah konsensus pasar sebesar 185.000.

Upah juga tumbuh kurang dari yang diperkirakan dengan rata-rata pendapatan per jam naik pada tingkat tahunan 2,5%. Namun demikian, tingkat pengangguran mengalami perbaikan pada level 4,3%.

Laporan penggajian nonpertanian diawasi secara ketat oleh investor, karena ini adalah salah satu data utama terakhir yang dikeluarkan sebelum pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve pada Juni mendatang.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,48% pada 96,731 di akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, Euro naik menjadi USD1,1277 dari USD1,1212 pada sesi sebelumnya. Sementara itu Pound Inggris turun menjadi USD1,2881 dari level USD1,2883 pada sesi sebelumnya. Adapun Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7438 dari sebelumnya USD0,7379.

Dolar AS dibeli sebesar 110,48 Yen Jepang, lebih rendah dari sesi sebelumnya sebesar 111,43 Yen. Dolar AS juga tercatat turun menjadi 0,9640 Franc Swiss dari 0,9715 Franc Swiss. Dolar AS juga tercatat turun tipis menjadi 1,3495 Dolar Kanada dari sebelumnya 1,3507 Dolar Kanada. (ded)