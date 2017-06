\Anjlok 1%, Harga Minyak Dunia Sentuh USD47 per Barel \

NEW YORK - Harga minyak mentah dunia kembali mengalami penurunan. Pada hari Jumat waktu Amerika Serikat (AS) atau Sabtu pagi waktu Indonesia, harga minyak mentah tercatat mengalami penurunan hingga 1%.

Melansir Reuters, Sabtu (3/6/2017), penurunan harga minyak mentah ini disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari kesepakatan iklim internasional. Kebijakan ini pun dikhawatirkan dapat meningkatkan produksi minyak AS sehingga meningkatkan produksi minyak global.

Melansir laman Reuters, Sabtu (3/6/2017), harga minyak mentah Brent turun sebesar 61 sen menjadi USD50,02 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 62 sen menjadi USD47,74 per barel.

Produksi minyak mentah di AS sendiri dalam minggu ini terus mengalami peningkatan. Dalam minggu ini, pengeboran minyak di AS tercatat bertambah sebesar 11 rig. Kenaikan ini terus terjadi dalam 20 pekan berturut-turut.

Produksi minyak mentah ke AS minggu lalu juga tercatat mengalami kenaikan hampir 500.000 barel per hari dan mencapai 9,34 juta barel per hari. Jumlah produksi ini tertinggi sejak Agustus 2015.

Produksi minyak mentah di AS diperkirakan akan terus meningkat. Lembaga Administrasi Informasi Energi AS bahkan memprediksi produksi minyak akan akan meningkat hingga sekira 10 juta barel per hari pada tahun 2018 mendatang.

Seperti diketahui, keputusan Trump untuk menarik AS dari kesepakatan Paris 2015 yang merupakan pakta global untuk melawan perubahan iklim telah memicu kekhawatiran pasar. Pasalnya, produksi minyak di AS dapat meningkat lebih tinggi sehingga dapat menekan harga minyak dunia.

"Trump tampaknya akan menghilangkan hambatan yang dia temukan yang akan menghambat pertumbuhan produksi minyak," ujar Analis Ekuitas Energi CFRA di New York Stewart Glickman.

OPEC dan beberapa negara produsen minyak mentah lainnya sendiri telah memperpanjang kesepakatan untuk mengurangi pasokan sebesar 1,8 juta barel per hari sampai Maret 2018. Jika AS terus meningkatkan produksi minyak, tentunya akan bertolak belakang dengan semangat OPEC untuk menjaga kestabilan harga minyak dunia. (ded)