\Mana yang Lebih Stabil, Harga Pangan Ramadan Saat Ini atau Tahun Lalu?\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Mei 2017 lalu terjadi inflasi sebesar 0,39%. Adapun penyebab utama inflasi pada Mei lalu adalah karena kenaikan harga komoditas bahan makanan.

Komoditas utama yang mengambil andil besar kenaikan harga yakni bawang putih yang harganya sempat melonjak tinggi mencapai Rp60.000 per kilogram (kg). Namun, hal itu terjadi sebelum pemerintah membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bawang putih.

Sementara itu, setelah adanya kebijakan HET bawang putih harga mulai turun di minggu ke empat Mei, sehingga kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini dirasa mampu menekan harga. Selain itu, gula yang juga telah ditetapkan besaran HET turut mengalami deflasi. Tak hanya itu, harga cabai rawit, dan bawang merah juga tercatat mulai mengalami penurunan.

Mengenai hal ini, Pengamat Ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah sepakat dengan Ketua BPS Suharyanto yang mengatakan bahwa harga bahan pokok tahun ini lebih stabil dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, hal ini juga disebabkan karena strategi Mendag dengan gerakan stabilisasi pangan.

“Jika dibandingkan dengan tahun lalu, memang tahun ini harga kebutuhan pokok cenderung lebih kelihatan stabil, hal ini salah satunya disebabkan oleh Gerakan Stabilisasi Pangan yang digagas oleh Kemendag tersebut,” ungkapnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (3/6/2017).

Untuk memastikan stabilitas ini berlangsung, Kementerian Perdagangan terus mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bulog, Polri, dan khususnya Satgas Pangan yang kini telah terbentuk hingga tingkat Polres.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto menilai kebijakan pemerintah dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi pada beberapa jenis komoditas mampu menekan angka kenaikan inflasi yang biasanya terjadi pada momen jelang Ramadan dan Lebaran.

Suhariyanto menjelaskan, inflasi yang biasanya terjadi pada momen sebelum Ramadan dan Lebaran pada tahun lalu bisa ditekan pada tahun ini karena beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengatakan, jika tak ada kebijakan HET Kemendag, bisa saja harga semakin liar dan kenaikan inflasi yang lebih tinggi terjadi. (ded)