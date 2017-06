\RAHASIA SUKSES: Charoen Sirivadhanabhakdi, 'Juragan Miras' yang Curi Ilmu Carlsberg\

JAKARTA - Bisnis minuman dan properti di Thailand yang masih terus berkembang membuat Charoen Sirivadhanabhakdi mampu mempertahankan posisinya sebagai orang terkaya kedua di Thailand.

Lahir dari keluarga asal Thailand, dia adalah anak keenam dari 11 bersaudara yang berasal dari seorang pedagang jalanan miskin yang bermigrasi ke Bangkok dari China Selatan. Dia meninggalkan sekolah pada usia sembilan tahun dan bekerja untuk membantu keluarganya.

Charoen memulai bisnisnya dengan memasok distilleries untuk wiski Thailand, perusahaan yang dimonopoli oleh negara pada saat itu. Melalui kontak yang dia buat, dia mendapatkan lisensi untuk memproduksi minuman beralkohol miliknya. Saat itu, semua minuman keras (miras) adalah milik negara dan Charoen bisa mendapatkan hak 15% dari pasar.

Akhirnya pada 1985, negara membuka 85% bisnis tersebut untuk publik. Charoen pun mencari pinjaman sebesar USD200 juta dengan menjaminkan persediaan alkoholnya yang besar dan segera setelah memenangkan 100% konsesi. Dengan monopoli ini, perusahaan minumannya mampu mengembalikan royalti sebesar USD550 juta ke departemen cukai Thailand pada 1987. Angka tersebut mencapai 5% dari anggaran negara saat itu.

Charoen kemudian bekerja sama dengan produsen bir asal Denmark, Carlsberg, untuk memasuki pasar miras Thailand yang sedang tumbuh. Setelah mencuri ilmu dari Carlsberg, tiga tahun kemudian dia mulai membuat bir sendiri di bawah brand Chang, yang berarti ‘Gajah’ dalam bahasa Thailand.

Lewat bir tersebut, Chang berhasil menguasai 60% pasar lokal dalam lima tahun. Namun, pada 2003, Carlsberg menarik diri dari usaha patungan tersebut. Charoen yang tidak terima dengan keputusan Carlsberg tersebut, kemudian menggugat perusahaan asal Denmark itu dan memenangkan USD120 juta, setelah dua tahun persidangan.

Setelah tidak lagi mendapat dukungan dari Carlsberg, dia harus mencari dana di pasar saham. Sayangnya, upaya ini memicu protes dari kelompok Buddhis Thailand karena kekhawatiran akan meningkatnya konsumsi alkohol. Protes dari kelompok Buddhis berhasil menghentikan ThaiBev agar tidak terdaftar di bursa saham Thailand.

Gagal masuk ke pasar saham, Charoen pun melakukan diversifikasi bisnis, dengan masuk ke properti melalui TCC Land Co Ltd. Perusahaan ini sekarang menjadi salah satu pengembang properti terbesar di Thailand, yang berinvestasi di situs perumahan, perhotelan, dan retail.

TCC Land juga memiliki beberapa properti di luar negeri yang dikelola oleh TCC Land International Co Ltd, termasuk kepemilikan di Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Jepang, RRC, dan beberapa negara Asia Tenggara.

Nama Charoen semakin disegani, setelah pada awal 2013, dia berhasil memenangkan sebuah perang penawaran untuk Fraser and Neave (F&N) Ltd Singapura, yang memiliki properti di seluruh Asia serta operasi minuman ringan dengan harga USD11,2 miliar. Dia berhasil menang melawan perusahaan raksasa luar negeri, Overseas Union Enterprise, sebuah perusahaan patungan yang diketuai oleh Taipan Indonesia, Mochtar Riady.

Charoen pun terus memperluas kerajaan retailnya dengan menghabiskan lebih dari USD6 miliar pada 2016 untuk mendapatkan rantai hypermarket Big C Supercenter. Anak laki-lakinya, Panote, dipercaya untuk mengelola bisnis propertinya dan mengawasi One Bangkok, pengembangan senilai USD3,5 miliar di jantung Kota Bangkok.