\Siap-Siap, 2030 Indonesia akan Merasakan Dampak Bonus Demografi\

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya peranan sumber daya manusia (SDM) dalam membangun sebuah negara. Oleh karena itu, SDM harus dipersiapkan dengan baik agar memiliki kualitas yang bisa berkompetisi dengan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur.

"Saya ingin berpesan kepada para pendidik, agar betul-betul siswa kita dibina, ditempa, dan menjadi putra-putri yang produktif, kebanggaan bangsa kita, bukan hanya diisi otaknya, namun jiwa dan kegigihan semangatnya," ujar Presiden Joko Widodo seperti mengutip keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (3/6/2017).

Apalagi Indonesia pada tahun 2030 mendatang akan mendapatkan bonus demografi di mana jumlah usia-usia produktif berada di atas 60%.

"Ini sangat bagus sekali bagi Indonesia dibanding negara lain yang tak memiliki keuntungan seperti itu," tuturnya.

Kepala Negara pun mengapresiasi dukungan sejumlah pihak dalam membangun SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Mulai dari pemerintah daerah, TNI AL, hingga masyarakat.

"Pada pagi hari ini bisa kita lihat SMA Negeri Taruna Nala, yang kita harapkan bisa mengeluarkan, memproduksi yang mempunyai keunggulan-keunggulan SDM dari negara lain," ucap Presiden.

SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Raya Tlogowaru No.66, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, memiliki visi yakni terwujudnya lulusan yang unggul, mandiri, kompetitif dan berkarakter. Presiden pun berharap SMAN Taruna Nala akan mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Saya lihat di SMAN Taruna Nala ini akan muncul siswa-siwa unggul seperti itu. Betul-betul siapkan mereka dari awal untuk dunia nyata, dunia kompetisi,dan persaingan," kata Presiden.

Tak lupa, Presiden mengharapkan SMAN Taruna Nala juga akan menghasilkan siswa-siswi yang bertanggung jawab membangun Tanah Air di masa mendatang.

"Siapkan mereka dari awal agar memiliki cita-cita untuk membangun negeri ini saat mereka dewasa," ujar Presiden.

Dalam proses mewujudkan calon pemimpin masa depan yang religius, berkompeten, bermoral Pancasila, berwawasan global dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional, SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur mengembangkan beberapa program unggulan yakni Learning To Live, One Man One Leader, dan sebagainya.

Diharapkan peserta didik SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur menjadi lulusan yang cerdas, bijaksana dan berperilaku unggul sesuai dengan motto sekolah, yakni 'Cerdas Berfikir, Santun Berkata, Cermat Bertindak'. (ded)